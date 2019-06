Um leschten Dag gouf et nach 3 Sëlwer- an 3 Bronzmedaile fir d'Lëtzebuerger Delegatioun.

E Samschdeg war dee leschten Dag vun de Spiller vun de klenge Länner a Montenegro.

D'Lëtzebuerger Delegatioun konnt sech mat sengen 140 Sportler souverän déi éischte Plaz am Medaile-Spigel sécheren. Déi zweete Kéier no San Marino am Ausland.

Am Ganze gouf et 76 Medailen, dovunner waren der 26 aus Gold, 27 aus Sëlwer an 23 aus Bronz.

Déi meescht Medaile gouf et fir d'Schwëmmer an do hannendru kënnt d'Liichtathletik.

E Samschdeg den Owend ass um 21.30 Auer dann nach d'Ofschlosszeremonie.



Basketball

D'Hären hu sech an engem ganz knappe Match ëm Gold misse Montenegro mat 91:93 geschloe ginn a kënne sech iwwert d'Sëlwermedail freeën. D'Ekipp vum Ken Diederich huet zum Schluss nach emol eng ganz staark Leeschtung gewisen, ma um Enn huet eng Grëtz fir Gold gefeelt.



D'Damme kënne sech iwwer Bronz freeën. Si hunn den decisive Match géint Malta mat 76:58 gewonnen.

Volleyball

D'Lëtzebuerger Härennationalekipp huet sech am decisive Match géint San Marino Bronz geséchert.

Nodeems een d'Zil ëm d'Goldmedail ze spillen verpasst hat, huet d'FLBV-Formatioun e Samschdeg den Owend alles drugesat, fir nach eng Medail mat Heem ze huelen.

Mam néidege Wëllen an Ekippgeescht ass een zu Budva opgetrueden an et huet ee San Marino zu kengem Ament an de Match komme gelooss. Um Enn gouf et dann och eng ganz kloer 3:0-Victoire (25:19, 25:11, :)

Um Enn ginn et zwou Medaile fir d'FLVB. Am Beachvolleyball konnt ee sech iwwert eng Bronzmedail bei den Hären freeën. An an der Hall ass e Samschdeg den Owend dann och nach emol Bronz fir d'Hären dobäi komm.

Damme sinn eidel ausgaangen.

Tennis

Am Tennis hat Lëtzebuerg e Samschdeg d'Chance op zwou Goldmedailen. Um Enn sollt awer näischt dorausser ginn. D'Eléonora Molinaro an den Ugo Nastasi hunn an den Halleffinalle verluer.

D''Eléonora Molinaro huet sech no engem spannende Match mat 6:4, 6:7 (8:10) a 4:6 géint d'Vladica Babic aus dem Montenegro misse geschloe ginn. Bei den Hären huet den Ugo Nastasi an 2 Sätz mat 2:6 a 6:7 géint de Monegass Romain Arneodo de Kierzere gezunn.

Fir d'Lëtzebuerger Tennisspiller gouf et a Montenegro 3 Medailen. Déi zwou Sëlwer am Eenzel an eng Bronz am Dubbel mixed.

© Laurent Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Dëschtennis

Um leschten Dag stoungen am Dëschtennis nach d'Halleffinallen an d'Finalle vum Eenzel um Programm. Hei war nëmmen eng Lëtzebuergerin méi am Asaz. D'Tessy Gonderinger huet an der Halleffinall mat 1:3 (5:11, 6:11, 11:9, 8:11) géint déi gebierteg Chinesin Xiaoxin Yang verluer. D'Monegassin ass aktuell d'Nummer 69 op der Welt. Well et kee Match ëm déi drëtte Plaz gëtt, kréie béid Verléierinnen aus den Halleffinalle Bronz, also och d'Tessy Gonderinger.

Am Dëschtennis ginn et dës Kéier 5 Medailen, eng dovunner war aus Gold. D'Dammen-Ekipp konnt sech d'Victoire nämlech sécheren.

De Medaile-Spigel

© Screenshot / RTL.lu

Andréck vum 5. Dag