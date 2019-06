E Samschdeg 8. Juni 2019 luet d'Missioun Grottekick fir ee Match fir de gudden Zweck zu Useldeng an.

Lass geet et um 17 Auer - den Erléis vun den Entréeë gëtt un Autisme Luxembourg ASB gespent. Um Terrain kënnen d'Spectateuren dann eng talentlos, mee sécherlech spannend a witzeg Renconter tëscht engem Mix vu Veteranen an der 2. Ekipp vum FC Useldeng an enger zesumme gewierfelter Ekipp aus Frënn a Kollegen, Community a Leit, déi eis Missioun Grottekick ënnerstëtzen, gesinn.

Hei fannt Dir méi Informatiounen iwwert den Event.