No der flotter Victoire am éischte Match e Freideg géint Finnland hunn d'Lëtzebuerger Damme géint Israel eng 24:33-Defaite missen astiechen.

An der Paus louchen déi Rout Léiwinne géint eng staark Ekipp aus Israel scho mat 9:17 hannen. Dee fréie Réckstand an der Ufanksphas war fir d'FLH-Formatioun schwéier opzehuelen a sou huet sech am weidere Verlaf eng Defaite erauskristalliséiert.

PDF: D'Feuille de Match

Och wann Israel am 2. Duerchgang weider op den Tempo gedréckt, konnt d'Ekipp vum Trainer Stot duerchaus mathalen. Um Enn stoung awer eng relativ däitlech Defaite vu 24:33 um Tableau d'Affichage.