Um Samschdeg war den ING Night-Marathon. Beschte Lëtzebuerger am Hallefmarathon gouf de Christophe Kass

Marathon

Hallefmarathon fir Mahieu, Kass (H) an Nepper (D) beschte Lëtzebuerger

No enger Stonn, 10 Minutten a 27 Sekonnen ass de Justin Mahieu aus der Belsch iwwert d'Linn gelaf an huet domadder d'Streck vun 21 Kilometer am Séiersten hannert sech bruecht. 1 Minutt an 3 Sekonne méi spéit koum de Christophe Kass als beschte Lëtzebuerger an zweete vun der Disziplin an d'Zil. D'Plaz 3 ass da fir de Yannick Lieners, deen 1 Stonn, 13 Minutten an 2 Sekonne gebraucht huet.

Bei den Damme war d'Liz Nepper déi Séierst um Hallefmarathon. Si huet d'Streck an enger Stonn 25 Minutten an 20 Sekonnen hannert sech bruecht. Op d'Plaz 2 koum d'Jackie Mores aus Lëtzebuerg mat knapp méi wéi annerhallef Stonn. Déi drëtte Plaz ass fir d'Amélie Franc aus Frankräich.

