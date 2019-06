Vu Gebuert aus un ass d'Italienerin daf-stomm an duerch eng Krankheet verléiert si lues a lues hir Siicht.

Déi eng hu sech optimal preparéiert, déi aner hunn den Training dëst Joer vernoléissegt. Mat um Start war dëst Joer och d'Teresa Carrara. Déi italienesch Leeferin ass daf-stomm op d'Welt komm a verléiert duerch eng Krankheet progressiv hir Siicht. Am Däischteren ass si bal blann. Wéi Si et mécht, fir awer beim Marathon matzelafen a wéi et e Samschdeg bei hir gaangen ass, verréit Iech elo d'Valérie Wagner.