Am Stade Josy Barthel op der Areler Strooss huet de Laurent Jans an der leschter Minutt fir den 3:3-Remis géint Madagaskar gesuergt.

De Vincent Thill huet den 1:0 fir Lëtzebuerg no just 2 Minutte geschoss. D'Äntwert vu Madagaskar koum am Duebelschlag an der 35. an 37. Minutt - d'Gäscht konnten d'Partie duerch de Paulin Voavy a Faneva Andriatsima op Eelefter bannent 2 Minutten dréien.

Op der Stonn huet de Buteur vum 1:0, de Vincent Thill, een Eelefter verschoss - quasi am Géigenzuch ass den 3:1 fir d'Gäscht an der 62. Spillminutt gefall. De Carolus Andriamatsinoro huet dem Ralph Schon am Gol keng Chance gelooss. Duerch ee Wäitschoss vum Laurent Jans, deen nach vum Vahid Selimovic ofgefälscht gouf, konnt Lëtzebuerg op 2:3 erukommen - kuerz drop, an der Nospillzäit, huet de Laurent Jans du mat engem flotte Gol fir den 3:3-Ausgläich gesuergt.

D'FLF-Formatioun spillt de 7. Juni fir Qualifikatioun vun der Europameeschterschaft zu Vilnius a Litauen. Den 10. Juni trieden déi Roud Léiwen dann zu Lviv géint d'Ukrain un - béid Matcher kënnt Dir bei eis op der Tëlee, um Radio an um Internet live suivéieren.

Iwwerdeems kéint et de leschte Match vum Mario Mutsch gewiescht sinn. De Kapitän vun der Nationalekipp huet e Sonndeg säin 101. Asaz bei de Roude Léiwe gefeiert.

Resumé

Den éischten Duerchgang

D'FLF-Formatioun ass fréi am Match mat 1:0 an den Avantage komm, dat wéi de Vincent Thill mat engem wonnerbare Gol fir seng Faarwe markéiere konnt. Dat jonkt Nowuesstalent huet vum Eck vum 16ter ofgezunn an dat ronnt Lieder uewen an de Wénkel gesat. Den 1:0 an der Ufanksphas huet Lëtzebuerg gutt gedoen an esou ass d'Ekipp vum Luc Holtz ëmmer nees geféierlech virum Kipper vu Madagaskar opgedaucht.

Virum allem iwwert d'Säite waren déi rout Léiwe e Sonndeg den Owend geféierlech, esou och an der 16. Spillminutt. Hei war dat ronnt Lieder iwwer e puer Statioune lafe gelooss ginn an ass schliisslech beim Laurent Jans ukomm. De Kapitän huet de Ball schaarf fir den Dave Turpel an d'Mëtt ginn, ma de Stiermer vum F91 koum net méi drun. Flott Aktiounen an dësem Stil goufen et eng puer, bis den Arbitter fir eng Drénkpaus ofgepaff huet.

Drénkpaus um Stade Josy Barthel. / © Screenshot

No dëser Paus krut Lëtzebuerg bei hëtzegen Temperaturen awer déi kal Dusch. 10 Minutte waren nach ze spillen, wéi de Paulin Voavy vu sengem Matspiller an d'Déift geschéckt gouf. De Stiermer vu Madagaskar huet d'Nerve behalen an dat ronnt Lieder propper iwwert den Anthony Moris gelobt. Keng zwou Minutte méi spéit huet d'Ofwier vun de Roude Léiwe guer net gutt ausgesinn, wéi ee Stiermer am Strofraum un d'Fale bruecht gouf - Eelefter!

© Screenshot

Den Andriatsima huet sech der Saach ugeholl a mat engem feste Schoss verwandelt. Bannent zwou Minutte war Lëtzebuerg mat engem Gol am Réckstand - no den éischten 20 Minutte war d'Ekipp vum Trainer Luc Holtz defensiv schwaach. Offensiv huet d'Duerchsetzungsverméige gefeelt an esou ass et mat engem verdéngten 2:1-Avantage fir d'Gäscht fir d'Paus an d'Kabinne gaangen.

Den zweeten Duerchgang

Lëtzebuerg war an der zweeter Hallschecht gefuerdert a wollt d'Partie, virun den zwee Matcher an der EM-Qualifkatioun a Litauen an an der Ukrain, mat engem positive Gefill op en Enn bréngen. Problematesch war awer och an den zweete 45 Minutten d'Ofwierverhale vun de Roude Léiwen - déi flénk Spiller vu Madagaskar hunn der FLF-Formatioun d'Liewe schwéier gemaach.

© Screenshot

Op der Stonn krut Lëtzebuerg dunn och ee Penalty zougesprach, dat nodeems den Dirk Carlsson am Strofraum vun de Bee geholl gouf. De Buteur vum 1:0, de Vincent Thill, huet sech der Saach ugeholl an ass um Kipper Dabo gescheitert.

De Vincent Thill verschéisst säin 11-Meter. / © Screenshot

Quasi am Géigenzuch huet et dunn nees am Lëtzebuerger Gol gerabbelt - den agewiesselte Kipper Ralph Schon hat bei engem secke Schoss vum agewiesselte Carolus Andriamatsinoro absolut keng Chance: 1:3 deemno aus der Siicht vun de Lëtzebuerger no 62. Minutten. Mat dem Ustouss nom weidere Gol vun de Gäscht gouf et eng Première a vläicht eng Dernière - engersäits huet de Kevin Holtz säin Debut ginn, anerersäits war et fir de Mario Mutsch wuel déi leschte Kéier am Dress vun de Roude Léiwen.

De Mario Mutsch gëtt fir seng leschte Minutten am FLF-Dress agewiesselt. / © Screenshot

D'FLF-Formatioun huet an de leschte Spillminutten nach eemol versicht, der Partie de Stempel opzedrécken an dat sollt hir och geléngen. An der 90. Minutt gouf ee Schoss vum Laurent Jans vum Vahid Selimovic ofgefälscht an ass fir den 2:3-Uschlosstreffer am Filet gelant. An der Nospillzäit vun der Partie huet de Laurent Jans dunn d'Partie op 3:3 gesat - hie krut ee laange Ball vun der Säit geflankt an huet dat ronnt Lieder propper am Gol vum Dabo ënnerbruecht.

Domat konnten déi Rout Léiwe virun den EM-Qualifikatiounsmatcher Confiance tanken, och wann nach Aarbecht op den Nationaltrainer Luc Holtz en vue vun dëse Partië waart.