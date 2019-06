Zanter dem 26. Mee gëtt zu Paräis déi 123. Editioun vu Roland Garros gespillt. Den Tournoi an der franséischer Haaptstad ass den 2. Grand Slam vum Joer.

Nodeems d'lescht Joer de Rafael Nadal fir déi 11. Kéier den Tournoi op "Terre battue" gewanne konnt, huet hie fir dëst Joer sécherlech den 12. Erfolleg fest am Viséier. Allgemeng si bei den Häre bis elo gréisser Iwwerraschungen ausbliwwen. Zum Nadal senge gréissten Erausfuerderer dierften den Novak Djokovic, de Roger Federer an den Dominic Thiem gehéieren, déi bis elo alleguerte relativ souverän iwwer d'Ronne komm sinn.

Bei den Damme konnt d'lescht Joer d'Simona Halep triumphéieren. Fir d'Rumänin war et op där Plaz net nëmmen déi alleréischt Victoire bei de French Open, mä esouguer déi alleréischt Victoire iwwerhaapt bei engem Grand Slam. Um roude Sand zu Paräis goufen et awer dëst Joer schonns e puer Iwwerraschungen. Esou war zum Beispill fir d'Gewënnerin aus dem Joer 2017, d'Jelena Ostapenko, schonns am 1. Tour Schluss. Fir d'Nummer 1 vun der Welt war den Tournoi am 3. Tour eriwwer, ewéi d'Naomi Osaka sech dem Katerina Siniakova huet misse geschloe ginn. Fir d'Nummer 2 op der Welt, d'Karolina Pliskova war och am 3. Tour Schluss.

D'Titelverdeedegerin Simona Halep. / © AFP

Elo sti bei den Hären a bei den Dammen d'Véierelsfinall fest an domat si just nach 8 Hären an 8 Dammen an der Course ëm den Titel.

Hären

Den Novak Djokovic huet et gepackt, ouni Sazverloscht de Sprong an d'Véierelsfinallen ze packen. Allerdéngs hat de Serb bis heihinner och nach kee richteg staarke Géigner. An der Aachtelsfinall huet hien de Struff aus Däitschland eliminéiert. An der Véierelsfinall kritt den "Djoker" et elo mat engem weideren Däitschen ze dinn an zwar mam Alexander Zverev, dee sech mat 3:6, 6:2, 6:2 a 7:6 géint de Fabio Fognini duerchsetze konnt.

D'Nummer 1 vun der Welt, den Novak Djokovic aus Serbien. / © AFP

Den Dominic Thiem huet seng Aachtelsfinall relativ souverän géint de Lokalmatador Gaël Monfils gewonnen. Mat 6:3, 6:2 a 6:2 konnt hien e Méindeg gewannen. An der Véierelsfinall kritt den Éisträicher et elo mam Karen Khachanov ze dinn. De staarke Russ konnt sech an der Aachtelsfinall iwwerraschend kloer géint de Juan Martin del Potro aus Argentinien duerchsetzen.

An der drëtter Véierelsfinall kënnt et zu engem Schwäizer Duell. Hei kënnt et nämlech zum Openeentreffe vum Roger Federer an dem Stan Wawrinka. Iwwerdeems de Federer ee relativ rouege Wee bis an d'Véierelsfinall hat, huet de Wawrinka schonns e puer richteg staark Spiller erausgeheit. An der 3. Ronn huet hien de Bulgar Grigor Dimitrov mat dräimol 7:6 bezwongen an an der Aachtelsfinall huet hien de Stefanos Tsitsipas mat 7:6, 5:7, 6:4, 3:6 an 8:6 eliminéiert.

An der leschter Véierelsfinall kritt de Kei Nishikori et mam Rafael Nadal ze dinn. De Japaner, dee schonns 2 ganz knapp Matcher hannert sech huet, ass géint de Rekordgewënner aus Spuenien wuel de kloren Underdog. Den Nadal huet bis heihinner relativ souverän agéiert an huet eréischt ee Saz verluer, dat am 3. Tour géint de Belsch David Goffin.

Dammen

An der éischter Véierelsfinall kritt d'Madison Keys aus den USA et mam Aschleigh Barty aus Australien ze dinn. D'Keys konnt an der Aachtelsfinall d'Katerina Siniakova eliminéieren, dat virdrun d'Nummer 1 vun der Welt aus dem Wee geraumt hat. D'Barty hat an der Aachtelsfinall mam Sofia Kenin och eng ganz schwéier Géignerin, déi d'Serena Williams eliminéiere konnt. Um Enn konnt d'Australierin mat 6:3, 3:6 a 6:0 gewannen.

D'Titelverdeedegerin Simona Halep huet an der Aachtelsfinall iwwerhaapt näischt ubrenne gelooss. D'Rumänin konnt sech hei ganz kloer mat 6:1 a 6:0 géint déi 18 Joer jonk Polin Magda Linette duerchsetzen an ass weiderhin eng grouss Favoritin op den Titel. An der Véierelsfinall dierf si hir Géignerin awer op kee Fall ënnerschätzen, well do kritt si et mat der eréischt 17 Joer jonker Amerikanerin Amanda Anisimova ze dinn. Déi jonk Amerikanerin konnt sech an der Ronn vun de leschte 16 kloer mat 6:3 a 6:0 géint d'Aliona Bolsova aus Spuenien duerchsetzen. Dobäi muss een och nach betounen, dass si nach net een eenzege Saz verluer huet bei dësem Tournoi.

Déi eréischt 17 Joer jonk Amerikanerin Amanda Anisimova steet an der Ronn vun de leschten 8. / © AFP

D'Sloane Stephens huet et dann och an d'Ronn vun de beschten 8 gepackt an do ass hir Géignerin d'Johanna Konta aus Groussbritannien. D'Stephens konnt an der Aachtelsfinall mam Garbine Muguruza eng fréiere Gewënnerin vun de French Open eliminéieren a schéngt a gudder Form ze sinn, ma och hir Géignerin huet um Wee an d'Véierelsfinall staark Géignerinnen erausgeheit, esou och an der Aachtelsfinall d'Donna Vekic aus Kroatien.

Mam Marketa Vondrousova huet et dann eng Spillerin an d'Véierelsfinall gepackt, mat där een net onbedéngt gerechent hätt, virun allem well d'Tschechin e puer ganz schwéier Géignerinnen hat. An der Aachtelsfinall huet si zum Beispill d'Anastasia Sevastova eliminéiert, dat jo am 2. Tour géint d'Mandy Minella gewonnen hat. An der Ronn vun de leschten 8 spillt d'Nummer 38 vun der Welt elo géint d'Petra Martic. Och mat der Kroatin hat een net onbedéngt gerechent, well am 3. Tour huet si géint d'Karolina Pliskova gespillt. D'Nummer 2 vun der Welt hat hei awer näischt ze gutt.