Vum 29.05 bis den 02.06.2019 war d'Benelux-Championnat am Waarmloftballonfléien an der Fuussekaul. Dëst konnt de Colin Weber fir sech entscheeden.

De Lëtzebuerger war mat sengem Visit Luxembourg Ballon ze staark fir d'Konkurrenz. An der Finall hat de Colin Weber sech beim leschte Fluch an der leschter Aufgab vun der Challenge géint de Steven Vlegels aus der Belsch duerchsetzen. Op déi 3. Plaz koum iwwerdeems de Roman Bauta aus Polen.

Bei den Aufgaben iwwert déi puer Deeg hu sech déi dräi Länner Lëtzebuerg, Belsch a Holland zesummen gedoen, fir de Landesmeeschter vun dem jeeweilege Land auszemaachen. Ënnert deene 35 Pilote waren 11 aus der Belsch, 8 aus Holland a 7 aus Lëtzebuerg.

Et hu sech awer och aner Piloten aus Dänemark, Polen, Frankräich an England et net huelen gelooss, fir un dësem Event deelzehuelen.

Dat offiziellt Schreiwes vun der Federatioun

BENELUX Championship 2019

No 5 Flich a 15 Aufgaben konnt sech de Colin Weber mam Visit Luxembourg Ballon an enger spannender Final beim leschten Fluch an bei der leschter Aufgab déi 1. Platz sécheren. Den 2. get den Steven Vlegels aus der Belsch an op der 3. Platz steht den Roman Bauta aus Polen.

Dëst Resultat confirméiert och dem Colin Weber seng excellenten 28. Positioun (stand Mee 2019) am Weltränking vum Waarmloftballonfléien.

De Cercle Luxembourgeois de l’Aérostation asbl ass immens stolz iwwert dëst excellent Resultat, dat den Colin Weber mat sengem Team realiséiert huet, an ass immens frou als Club esouvill mat hirer Ballonschoul erreecht ze hunn, an well och nach weiderhin Leit fir den Ballonsport an hirer Schoul ausbilden.