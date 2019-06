De Stiermer-Star vun Eintracht Frankfurt wäert vun der nächster Saison un am Dress vun de Kinnekleche spillen.

Dat huet de Bundesliga-Veräin op senger Homepage bekannt ginn. Mat 60 Millioune gëtt de Jovic den neie Rekordtransfert vu Frankfurt. De Serb ënnerschreift zu Madrid ee Kontrakt iwwer 5 Joer. De Jovic muss awer nach duerch de Medezin-Check.

Dass de Luka Jovic de Veräin verléisst, ass natierlech e grousse Verloscht fir d'Eintracht, well hien e groussen Undeel un de jéngsten Erfolleger vum Bundesligist hat, virun allem duerch seng Goler. An 32 Bundesliga-Partien huet de Jovic 17 Mol getraff, a 14 Europa-League-Matcher 10 Mol. Lëtzebuerg wäert an der aktueller Europameeschterschaftsqualifikatioun jo och d'Golgefor ze spieren kréien, wann et géint Serbien geet.

De Jovic war am Summer 2017 vu Benfica Lissabon ausgeléint ginn an am Abrëll 2019 hat Frankfurt d'Kaf-Optioun genotzt, fir hie fest ze bannen. Elo ass en dann awer fort. Wéi et heescht soll Benfica nach 20% vun de 60 Millioune kréien.