En Dënschdeg stoungen, esouwuel bei den Damme wéi och bei den Hären, déi éischt zwou Véierelsfinalle beim Grand Slam zu Paräis um Programm.

Bei den Hären huet de Rafael Nadal en Dënschdeg nees seng ganz Stäerkt a seng gutt Form ënnerstrach, hie konnt sech an der Véierelsfinall kloer géint de Kei Nishikori duerchsetzen. An där anerer Halleffinall war et ee gutt Stéck méi enk, ma do konnt sech schlussendlech de Roger Federer mat 7:6, 4:6, 7:6 a 6:4 géint de Stan Wawrinka behaapten. Domat kënnt et an der Halleffinall zum Toppmatch tëscht dem Rafael Nadal an dem Roger Federer.

Béid Partië vun den Häre ware wéinst schlechte Wiederkonditiounen ënnerbrach ginn. Um 18.30 Auer konnten d'Matcher dunn awer fäerdeg gespillt ginn.

Bei den Damme gouf et op en Neits eng grouss Iwwerraschung, well d'Johanna Konta konnt sech déi éischt Kéier an hirer Karriär fir d'Halleffinallen um roude Sand zu Paräis qualifizéieren. Si konnt sech komplett iwwerraschend géint d'Sloane Stephens duerchsetzen. Och e bëssen iwwerraschend koum d'Victoire vum Marketa Vondrousova, déi sech an 2 Sätz géint Petra Martic konnt behaapten. Esou gëtt et bei den Dammen eng Halleffinall mat zwou Iwwerraschungen.

E Mëttwoch stinn dann déi Véierelsfinallen, déi nach bleiwen, um Programm. Bei den Häre spillt do d'Nummer 1 vun der Welt, den Novak Djokovic géint den Alexander Zverev an den Dominic Thiem kritt et mam Karen Khachanov ze dinn. Bei den Damme spillt d'Madison Keys géint d'Ashleigh Barty an d'Titelverdeedegerin kritt et mat der 17 Joer aler Amanda Anisimova ze dinn.

Hären

Bei den Häre koum et um Court Suzanne Lenglen zum Schwäizer Openeentreffen. Roger Federer géint Stan Wawrinka huet et en Dënschdeg an der Véierelsfinall geheescht. Béid Spiller konnte Roland Garros eemol gewannen, de Federer am Joer 2009 an de Wawrinka am Joer 2015. A wann déi zwee op Sand openeentreffen, da gëtt et ëmmer eppes ganz Spezielles, esou och en Dënschdeg.

Nodeems den éischte Saz no Tiebreak un de Federer gaangen ass, konnt de Wawrinka am zweete Saz fréi ee Break realiséieren, fir schlussendlech den zweete Saz ze gewannen. Saz Nummer 3 goung och nees am Tiebreak un de Federer. Beim Stand vun 3:3 am 4. Saz ass de Match dunn awer ënnerbrach gi wéinst de Wiederkonditiounen. No der Ënnerbriechung war et dunn de Roger Federer, deem beim Stand vu 4:4 een entscheedend Break gelongen ass. Bei eegenem Opschlag konnt hien dunn de Saz mat 6:4 gewannen an domadder och de Match. No iwwer 3 an hallwer Stonn steet de Federer also an der Halleffinall an dat fir déi éischte Kéier zanter 2012.

An der zweeter Véierelsfinall stounge sech um Philippe Chatrier de Japaner Kei Nishikori an de Spuenier Rafael Nadal géigeniwwer. Den Nadal ass als klore Favorit an de Match gaangen an dat huet den 11-fache Gewënner vu Roland Garros en Dënschdeg och kloer ënnerstrach. No 34 Minutte goung den 1. Saz nämlech mat 6:1 un de Spuenier an och den zweete Saz goung mam nämmlechte Resultat un d'Nummer 2 vun der Setzlëscht. Beim Stand vu 4:2 fir den Nadal am drëtte Saz huet dunn och dëse Match wéinst dem Wieder ënnerbrach ginn. Um 18.30 si si dunn zeréck op den Terrain komm, dat allerdéngs net fir laang Zäit, well den Nadal huet dunn och den drëtte Saz gewonnen an dat mat 6:3. Ënnert dem Stréch eng ganz souverän Victoire vum Spuenier, dee fir déi 12. Kéier a senger Karriär an der Halleffinall vu Paräis steet.

Does Rafa have wings? 👼



Watch as @RafaelNadal flies into this overhead! He leads two sets to love over Nishikori.



🎾 https://t.co/ymUatyTNXD #RG19 pic.twitter.com/saDQN6f935 — Roland-Garros (@rolandgarros) 4. Juni 2019

Dammen

An der éischter Véierelsfinall bei den Damme gouf et direkt eng fauschtdéck Iwwerraschung, do war et nämlech d'Aus fir d'Finalistin aus dem leschte Joer. D'Sloane Stephens, déi aktuell Nummer 7 op der Welt huet sech en Dënschdeg nämlech mat 1:6 a 4:6 géint d'Johanna Konta aus Groussbritannien misse geschloe ginn. Si steet aktuell op der 26. Plaz an der Weltranglëscht a stoung bis elo eréischt zweemol an der Halleffinall vun engem Grand Slam, dat bei den Australian Open a Wimbledon. Wat dësen Erfolleg awer nach méi erstaunlech mécht, ass, dass d'Britin bis op dëst Joer bei Roland Garros nach ni iwwer den éischten Tour erauskomm ass.

Super-Konta 🌟🇬🇧@JohannaKonta reste invaincue contre Sloane Stephens cette année (3-0), en l'emportant 6-1, 6-4 pour accéder au dernier carré. Elle devient la première Britannique à réaliser cette performance depuis 1983.https://t.co/zFTyhZd8x2 | #RG19 pic.twitter.com/GeVGAeZu6e — Roland-Garros (@rolandgarros) 4. Juni 2019

D'Petra Martic ass als Favoritin an de Match gaangen, ma konnt hirer Roll awer net gerecht ginn. An engem ganz knappe Saz huet si sech der 19 Joer jonker Marketa Vondrousova misste geschloe ginn. Dat mat 7:6. Den zweete Saz hat d'Vondrousova am Ufank gutt am Grëff a war 3:0 vir. Ma d'Petra Martic, aktuell Nummer 31 op der Welt, huet sech zréckgekämpft, esou datt et och hei nees 5:5 stoung. Déi nächst zwee Spill waren dunn awer fir d'Vondrousova, déi sech domadder fir d'Halleffinall qualifizéiere konnt.