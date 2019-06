Nodeems déi lescht Véierelsfinallen zu Paräis e Mëttwoch wéinst de Wiederkonditiounen ofgesot goufen, sinn dës en Donneschdeg gespillt ginn.

D'Dammen hunn ugefaangen an do gouf et direkt eng fauschtdéck Iwwerraschung. Do gouf nämlech d'Simona Halep, déi aktuell Nummer 3 vun der Welt a Gewënnerin vum leschte Joer kloer vum eréischt 17 Joer alen Amanda Anisimova eliminéiert, dat mat 6:2 a 6:4. D'Halep konnt nëmmen an der Ufanksphas vum Match mat der jonker Amerikanerin mathalen, déi ee richteg héijen Niveau un Tennis gewisen huet. D'Rumänin, déi bei de French Open als grouss Favoritin gehandelt gouf, huet och richteg gutt gespillt, ma hat dem Anisimova en Donneschdeg nawell näischt entgéintzesetzen. Den éischte Saz war bis zum Stand vun 2:2 ganz serréiert, ma dono huet d'Anisimova ee Winner no deem anere geschloen, fir de Saz mat 6:2 ze gewannen.

Am 2. Saz ass et genau esou virugaangen an esou louch d'Amerikanerin séier mat 4:1 am Avantage. Do ass déi 17 Joer al Spillerin awer wuel e bëssen Nervös ginn an d'Halep konnt nach eemol zeréckkommen an op 4:4 ausgläichen. Do huet d'Anisimova sech awer nees gefaangen a konnt net nëmme mam Break op 5:4 stellen, mä esouguer bei eegenem Service de Sak zoumaachen a sech domat fir d'Halleffinall qualifizéieren.

An der zweeter Véierelsfinall stounge sech d'Madison Keys aus den USA an d'Ashleigh Barty aus Australien géigeniwwer. Hei war et déi 23 Joer jonk Australierin, déi de bessere start an de Match erwëscht hat an den éischte Saz och verdéngt mat 6:3 gewonnen hat. Den zweete Saz war e gutt Stéck méi enk, ma beim Stand vun 3:3 konnt d'Barty, no engem Réckhand-Feeler vum Keys, ee Break realiséieren, fir op 4:3 ze stellen. Beim Stand vu 5:4 hat d'Barty dunn d'Chance, fir de Match mam eegene Service ze decidéieren, mä d'Keys konnt d'Australierin breaken, fir op 5:5 ze stellen. Der Australierin ass awer direkt nees ee Rebreak gelongen an déi Kéier huet si et bei eegenem Service besser gemaach, fir d'Partie mat 6:3 a 7:5 ze gewannen.

An der Halleffinall kënnt et also zum Duell tëscht dem Amanda Anisimova an dem Ashleigh Barty. An der anerer Halleffinall sti sech d'Petra Martic an d'Johanna Konta géigeniwwer. Deemno wäert dëst Joer eng Damm gewannen, mat där een net onbedéngt gerechent hätt. Wann et der Setzlëscht no geet, dierft d'Ashleigh Barty déi Stäerkst sinn.

Am Uschloss ginn elo nach déi zwou lescht Véierelsfinalle bei den Häre gespillt, do sinn et d'Partien Novak Djokovic géint Alexander Zverev an Dominic Thiem géint Karen Khachanov.