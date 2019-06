Wann den 86. an der FIFA-Weltranglëscht, Lëtzebuerg, géint den 134., Litauen, spillt, sinn d'Rollen am Prinzip séier verdeelt.

Am Prinzip...

D'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp hat den Allersmatch an der Europameeschterschaftsqualifikatioun am Mäerz am Stade Josy Barthel zwar 2-1 gewonnen, ma all Match ass anescht, sot den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz am Virfeld vun der Partie, a virun allem ass d'Surface a Litauen anescht.

De Fanky Hippert mat den Detailer:

AUDIO: EM-Qualifikatioun Litauen-Lëtzebuerg / Rep. Franky Hippert

D'Partie an der Europameeschterschaftsqualifikatioun tëscht Litauen a Lëtzebuerg gëtt e Freideg den Owend um 20.45 Auer ugepaff. RTL ass mam Radio, der Tëlee an RTL.lu Live fir iech dobäi.