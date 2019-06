Vun en Samschdeg u geet et fir d'Sportkeelespiller bei der 14. Weltmeeschterschaft zu Langenfeld an Däitschland ëm Medailen.

Nodeems d'Lëtzebuerger Delegatioun op der leschter Weltmeeschterschaft virun 2 Joer zu Oberthal am Ganze 6 Medaile gewanne konnt (1x Gold, 3x Sëlwer an 2x Bronz), wëll een dëst Resultat dëst Joer confirméieren. 9 Natioune sinn dëst Joer mat dobäi.

Am Hären-Eenzel, wat gläichzäiteg Kinneksdisziplin ass, geet bei den Hären ënnert anerem de Gilles Mores un den Depart. „Mam Gilles Mores hu mer definitiv e Spiller vu Weltklass am Kader deem vill zouzetrauen ass. Mir hoffen dass hien et am Eenzel an d'Finall packt. Dass hien dat kann, huet hie bei der leschter Weltmeeschterschaft gewisen, wou hie Bronz gewanne konnt“, sou de President vun der Sportsektioun Sacha André. De Christopher Zels wäert d'Lëtzebuerger Faarwen als 2. Spiller am Hären-Eenzel vertrieden.

Den Dammen-Eenzel spillen d'Martine Keller an d'Mandy Parracho, déi bei deenen zwou leschte Weltmeeschterschaften an der Finall stoung. Dobäi ass eng Sëlwer- an eng Bronzmedail erausgesprongen.

An der Ekippekompetitioun bei den Hären an den Dammen ass dat kloert Zil, wéinstens Sëlwer ze gewannen an och an deenen aneren Disziplinnen, déi eng oder aner Medail mat Heem ze bréngen.

"Eng Goldmedail kann een op deem héijen Niveau net als selbstverständlech ugesinn. D'Ziler si generell d'Participatiounen un de Finallen. Grad an der Mixte-Ekipp, der 1. Kompetitioun, wëlle mir direkt eng Medail gewannen, fir och moralesch e gudde Start ze hunn", esou de Sacha André weider.

Lëtzebuerg gëtt vertrueden duerch 6 Hären a 5 Dammen, déi vu béiden Traineren Jemp Schnorbus (Herren) an Alberto Bargagna (Dammen) nominéiert goufen.

Encadréiert gëtt d'Ekipp vum Chef d'équipe Andre Sacha a vum Sportchef Luigi Barruzzini.

Hei d'Ekippen am Detail:

Hären:

Mores Gilles

Molitor Patrick

Fuchs Chris

Neiertz Gilles

Zels Christopher

Hoffmann Tom

Dammen:

Keller Martine

Parracho Mandy

Lutty-ParrachoWendy

Parracho Stacy

Melo Doris

Déi ganz Kompetitioune ginn um Channel vum Weltverband WNBA-NBS gestreamt.