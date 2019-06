De Progrès Nidderkuer ass weider richteg aktiv um Transfertmaart an huet um Freideg deen 10 Neizougang presentéiert.

De Florik Shala wiesselt déi nächst Saison vum Racing op Nidderkuer. De Shala huet déi lescht Saison 8 Goler fir déi Stater geschoss.

Virun zwee Deeg ass jo och den Tom Laterza vun der Fola op Nidderkuer gewiesselt. Do virdru waren et d'Transferte vum Kenan Agovic (Käl-Téiteng), Issa Bah (RM Hamm Benfica), Yannick Cervellera (Eintracht Trier/D), Jonni Correia (Käl-Téiteng), Youn Czekanowicz, Tom Laterza (Fola), Gullit Ramos (F91), Christian Silaj (Titus Péiteng) an Aldin Skenderovic (Elversberg/D).