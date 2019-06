An der EM-Qualifikatioun waren d'Lëtzebuerger duerch de Rodrigues an der 21. Minutt mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 74. Minutt hat Litauen ausgeglach.

D'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp huet sech e Freideg den Owend an der EM-Qualifikatioun auswäerts géint Litauen ganz schwéier gedoen. Um Enn musse sech d'Rout Léiwen an Iwwerzuel mat engem 1:1 zefridde ginn.

De Rodrigues hat d'Lëtzebuerger an der 21. Minutt mat der 1. Golchance mat 1:0 a Féierung bruecht. D'Ekipp vum Luc Holtz huet et duerno net fäerdeg bruecht de Match ënner Kontroll ze bréngen. Och vun der giel-rouder Kaart vum Mikoliunas kuerz virun der Paus konnt een net profitéieren. Litauen ass an den zweete 45 Minutten ëmmer nees ganz geféierlech ginn an esou ass hinnen dann och an der 74. Minutt duerch den Novikovas den 1:1 Ausgläich gelongen.

An der Nospillzäit gouf bei de Litauer och nach de Vorobjovas mat Giel-Rout vum Terrain gesat. Lëtzebuerg hat Sekonne viru Schluss duerch de Bensi d'Chance op den 2:1, ma de Ball sollt net an de Gol goen.

Lëtzebuerg kann um Enn frou sinn, datt een nach ee Punkt mat Heem kann huelen.

AUDIO: De Luc Holtz um Mikro vum Franky Hippert

AUDIO: De Gerson Rodrigues um Mikro vum Franky Hippert

AUDIO: De Laurent Jans um Mikro vum Franky Hippert

Am zweete Match am Grupp B huet d'Ukrain mat 5:0 géint Serbien gewonnen. E Méindeg kritt Lëtzebuerg et auswäerts mat der Ukrain ze dinn.

Ukraine gewënnt mat 5:0 géint Serbien Domadder ass d'Ukrain elo Tabellenéischten am Grupp B.

Resumé vum Match Litauen - Lëtzebuerg

Et war ee schwierege Start vun der Lëtzebuerger Nationalekipp a Litauen. Um syntheteschen Terrain huet et der FLF-Formatioun un der néideger Ofstëmmung gefeelt. Et huet een ze passiv agéiert an esou konnten d'Litauer an den éischten 20 Minutten e puer Mol duerch wäit Bäll no vir geféierlech ginn. An der 15. Minutt haten d'Litauer no engem Korner vun de Lëtzebuerger séier ëmgeschalt, dem Novikovas säi Schoss aus der Distanz konnt de Moris nach esou just iwwert d'Lat degagéieren.

E richtege Spillopbau ass bei de Lëtzebuerger net opkomm, well d'Litauer d'Weeër gutt zougesat hunn. An der 21. Minutt gouf et dunn awer eng éischt Golchance an dës gouf direkt genotzt, fir mat 1:0 a Féierung ze goen. De Vincent Thill hat de Ball op de Gerson Rodrigues ginn, dësen huet sech géint een Defenseur vun de Litauer duerchgesat an de Ball duerch d'Been vum Kipper Bartkus an de Gol gesat.

VIDEO: Den 1:0 vum Gerson Rodrigues An der 21. Minutt ass Lëtzebuerg a Litauen mat 1:0 a Féierung gaangen.

4 Minutten no der Féierung vun de Gäscht hat d'Lokalekipp d'Chance op den Ausgläich. De Golubickas hat e Fräistouss an de Strofraum bruecht, wou de Slivka et mam Kapp probéiert huet, ma och hei war de Moris op Zack an huet dat ronnt Lieder an den Aus degagéiert.

An der 35. Minutt war et nees un de Lëtzebuerger. De Gerson Rodrigues hat d'Chance op den 2:0, mä hien ass um litauesche Kipper hänke bliwwen. D'Rout Léiwen hunn duerno duerch e puer Feeler an een ze héije Risiko d'Litauer nees an de Match komme gelooss, ma dës konnten awer kee Gol markéieren, och net iwwert e puer geféierlech Standardsituatiounen. Kuerz virun der Paus ass de Mikoliunas wéinst engem haarde Foul um Barreiro mat Giel-Rout an d'Kabinn geschéckt ginn. De Lëtzebuerger konnt duerno weiderspillen.

An der Paus loungen d'Lëtzebuerger duerch e bësse besser Aktiounen no vir verdéngt mat 1:0 a Féierung.

Déi bescht Zeenen aus der 1. Hallschent No 45 Minutte loung Lëtzebuerg a Litauen mat 1:0 a Féierung.

Direkt am Ufank vun der zweeter Hallschent gouf et ee Schreckament fir d'Rout Léiwen. De Selimovic konnt no engem Réckpass de Ball net kontrolléieren, sou datt et eng ganz geféierlech Chance fir d'Litauer gouf, ma de Moris konnt eng weider Kéier den Ausgläich evitéieren. Dat nämmlecht Bild gouf et an der 53. Minutt. Dës Kéier hat den Novikovas de Ball an de Réck vum Selimovic gespillt, den Cernych huet sech dat ronnt Lieder gekroopt, ass an de Strofraum gezunn, huet et vun der rietser Säit probéiert, ma och hei huet de Moris nees gekläert.

Trotz der Iwwerzuel an der 1:0-Féierung hunn d'Lëtzebuerger sech schwéier gedoen, fir Rou an de Match ze bréngen. Ëmmer nees goufe si ënner Drock gesat an hu kee richtegt Mëttel géint dat haart Spill vun der litauescher Formatioun fonnt.

An der 74. Minutt ass Litauen dunn den 1:1 duerch den Novikovas gegléckt.

VIDEO: Den 1:1 vum Novikovas an der 74. Minutt Litauen konnt an Ënnerzuel géint Lëtzebuerg ausgläichen.

Kuerz drop hat een d'Chance op den 2:1. Den Novikovas hat ee Corner an de Strofraum bruecht, de Laukzemis huet de Gol hei ganz knapp verpasst. D'Rout Léiwen haten elo richteg Problemer a Litauen war no drun un engem weidere Gol. An der 82. Minutt huet Lëtzebuerg ee Liewenszeeche vu sech ginn. De Jans hat e schéine Pass an de Strofraum op de Malget gespillt, dëse ass do awer net ganz un de Ball komm, soss hätt et kéinten am litauesche Gol rabbelen.

An der Nospillzäit gouf bei de Litauer och nach de Vorobjovas mat Giel-Rout vum Terrain gesat. Lëtzebuerg hat Sekonne viru Schluss duerch de Bensi d'Chance op den 2:1, ma de Ball sollt net an de Gol goen.

No 90 Minutte kënnen d'Lëtzebuerger frou sinn, datt een um Enn nach ee Punkt ka mat Heem huelen.

VIDEO: Déi bescht Zeenen aus der 2 Hallschent No 90 Minutten ass de Match tëscht Litauen a Lëtzebuerg mat 1:1 ausgaangen.

Grupp A

Montenegro - Kosovo 1:1

0:1 Rashica (25'), 1:1 Mugosa (69')

Tschechien - Bulgarien 2:1

0:1 Isa (3'), 1:1 Schick (20'), 2:1 Schick (50')

VIDEO: D'Resuméë vun de Matcher am Grupp A Montenegro huet géint de Kosovo 1:1 gläichgespillt. Tschechien huet Bulgarien mat 2:1 geklappt.

Grupp D

Dänemark - Irland 1:1

1:0 Hojbjerg (76'), 1:1 Duffy (85')

Georgien - Gibraltar 3:0

1:0 Gvilia (30'), 2:0 Papunashvili (59'), 3:0 Arveladze (76')

D'Resuméë vun de Matcher am Grupp D Dänemark an Irland hu sech mat engem 1:1 getrennt. Georgien huet Gibraltar mat 3:0 geklappt.

Grupp F

Schweden - Malta 3:0

1:0 Quaison (2'), 2:0 Claesson (50'), 3:0 Isak (81')

Norwegen - Rumänien 2:2

1:0 Elyounoussi (56'), 2:0 Odegaard (70'), 2:1 Keserü (77'), 2:2 Keserü (90+2')

Färöer Inselen - Spuenien 1:4

0:1 Ramos (5'), 0:2 Nava (19'), 1:2 Olsen (30'), 1:3 Gestsson (SG) (34'), 1:4 Gaya (71')

D'Resuméë vun de Matcher am Grupp F Schweden huet Malta 3:0 geklappt. Norwegen a Rumänien hu sech mat engem 2:2 getrennt a d'Färöer Inselen hu mat 1:4 géint Spuenien de Kierzere gezunn.

Grupp G

Nord-Mazedonien - Polen 0:1

0:1 Piatek (47')

VIDEO: Nord-Mazedonien zitt mat 0:1 géint Polen de Kierzeren Onkommentéiert Bildmaterial.

Éisträich - Slowenien 1:0

1:0 Burgstaller (74')

VIDEO: Éisträich klappt Slowenien 1:0 Onkommentéiert Bildmaterial.

Lettland - Israel 0:3

0:1 Zahavi (10'), 0:2 Zahavi (59'), 0:3 Zahavi (80')