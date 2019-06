E Freideg den Owend konnt ee sech e Bild dervu maachen, wat eis Futtballnationalekipp de Méindeg zu Lviv géint d'Ukrain wäert erwaarden.

De Qualifikatiounsmatch géint Serbien war ausverkaaft. 35.000 Spectateuren, an op d'mannst grad esou vill Moustiquen, hu scho laang virum Match fir eng Bommestëmmung gesuergt. Mat 5 zu 0 hunn d’Ukrainer d’Serben heemgeschéckt.

De Junior Moares

De gebiertege Brasilianer war net mat am Asaz. D’Ukrainer schénge virsiichteg ze sinn, nodeems d’lëtzebuergesch an d’portugisesch Federatioun e Protest géint d’Spillberechtegung vum gebiertege Brasilianer un d’Uefa geschéckt hat.

Déi ukrainesch Futtballfans schéngen net rosen iwwert de Protest an den Appell vun der lëtzebuergescher Federatioun ze sinn, mä fir si ass et ganz einfach: Wann d’Ukrain Punkte verléiert, da muss d’Federatioun d’Blat botzen.

D’Arena vun Lviv

Dee wonnerschéine Stadion zu Lviv, deen 2012 fir d’Europameeschterschaft gebaut gouf, ass de Lëtzebuerger net onbekannt. Hei hate si am Juni 2016 en EM-Qualifikatiounsmatch géint d’Ukrain gespillt.

An dëser Arena spillen net nëmmen d‘Léiwe vu Lviv hir Championnatsmatcher an der 1. Liga, mä och de Championsleague-Club an Uefa-Cup-Gewënner vun 2009, Shartov Donetsk. Den aktuelle Meeschter kann net a sengem Stadion spillen, well dee wärend dem Krich tëscht de prorusseschen Separatisten an der ukrainescher Arméi, deelweis zerstéiert gouf.

Dës Biergaarbechter-Stad läit 1100 Kilometer vu Lviv ewech.

Lviv, och nach Lvov oder Lembergen genannt, gëllt als eng frëndlech, friddlech Stad am Westen vun der Ukrain, an där den nationalen Houfert iwwerall präsent ass.

Den Dag nom Match Ukrain–Serbien waren och scho Schaler mat Ukrain géint Lëtzebuerg zu Lviv ze gesinn. D’Ukrain ass e Futtball verléifte Land.