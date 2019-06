Am Diskuswerfen war den Tom Habscheid um Enn op déi 4. Plaz komm beim Grand-Prix an Italien mat iwwer 360 Konkurrenten.

Trotz Problemer mam Transport vu senge Sport-Prothesen, déi den Athlet réischt e puer Stonne viru senger 1. Competitioun erëmkrut, war den Tom Habscheid de Véierte ginn.

Hei dat offiziellt Schreiwes

GUTES RESULTAT GP PARA-ATHLETISMUS IN GROSSETO/IT

Mit mehr als 360 Athleten aus 40 Ländern am Start, ist der Grand Prix im Para-Athletismus in Grosseto für die behinderten Sportler eine gute Gelegenheit, sich mit einem großen Teil der Weltbesten in ihren jeweiligen Disziplinen und Klassen zu messen.

Nach einigen unnötigen Aufregungen wegen Transportproblemen, da sich seine Sportprothesen zwischen zwei Flughäfen verirrt hatten, um schließlich mit einem Tag Verspätung und nur einige Stunden vor Beginn seines Wettkampfs aufzutauchen, ging Tom Habscheid an den Start des Diskuswerfens. Im Klassement sämtlicher stehenden Kategorien belegte er am Ende den 4. Platz mit einem besten Wurf auf 44,83 m, Distanz die gleichbedeutend mit einer

Weltjahresbestleistung seiner Kategorie F63 war.

Seine Serie zu sechs Würfen wurde über 44,83; XX; 44,03; 43,02; 42,78 und 43,56 M

gemessen.