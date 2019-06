No engem spannenden an zemools laangem Match huet sech zum Schluss den Dominic Thiem aus Éisträich mat 2:3 géint den Novak Djokovic duerchgesat.

An der éischter Halleffinall hat sech e Freideg de Rafael Nadal kloer mat 3:0 géint de Roger Federer aus der Schwäiz duerchgesat. Genau sou kloer sollt et am Duell e Samschdeg tëscht der Nummer 1 a 4 op der Welt awer net ginn, wou och d'Wieder eng wichteg Roll gespillt huet.

Den Dominic Thiem ass gutt an de Match komm a konnt sech sou och direkt den 1. Saz sécheren. Ma den Novak Djokovic, déi aktuell Nummer 1 op der Welt, huet sech dovun net beandrocke gelooss an den 2. Saz mat 6:3 fir sech entscheet. Tëschenzäitlech misst de Match am 5. Saz wéinst ze vill Reen ënnerbrach ginn. Ee Favorit huet sech bei dësem Match awer net erausgespillt a sou war et zum Schluss den Dominic Thiem, dee sech am 5. a leschte Saz mat 7:5 duerchgesat huet an esou an der Finall géint de Rafael Nadal untrëtt.