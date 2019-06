A Kroatien huet sech d'Mandy Minella zesumme mam Timea Bacsinszky an der Finall mat 1:2 géint d'Cornelia Linster an d' Renata Voracova duerchgesat.

E Samschdeg de Mëtte stoung bei den Dammen am Dubbel d'Finall vun der Bol Open um Programm. Um Terrain stoung d'Mandy Minella zesumme mam Timea Bacsinszky aus der Schwäiz, déi sech an der Halleffinall e Freideg mat 1:2 géint d'Duo Bogdan a Skamlova behaapt hunn.

All ze gutt huet am Ufank net ausgesinn, nodeems den éischte Saz mat 0:6 verluer gaangen ass. Ma d'Mandy Minella krut sech mat hirer Matspillerin gefaangen a konnt sech sou den 2. Saz mat 7:6, an den 3. Saz dann och mat 10:4 fir sech entscheeden.