An der Finall setzt sech d'Australierin kloer mat 2:0 géint d'Marketa Vondrousova aus Tschechien duerch.

E Samschdeg stoung zu Roland Garros zu Paräis d'Finall vun den Dammen um Programm. Dobäi huet d'Ashleigh Barty net vill ubrenne gelooss an et der Géignerin aus Tschechien net grad einfach gemaach.

Den 1. Saz huet sech d'Australierin kloer mat 6:1 geséchert. Och wann d'Marketa Vondrousova am 2. Saz besser an de Match fonnt huet, war d'Ashleigh Barty um Samschdeg einfach net ze schloen, sou dass och den 2. Saz kloer mat 6:2 un d'Australierin gaangen ass, déi sech zum Schluss also mat 2:0 duerchsetze kann a sou den éischte Grand-Slam-Titel feiere kann.