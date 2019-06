Iwwerdeems wënnt d'Abia Kante op den 100 Meter a bei de 400 Meter-Hürden behaapt sech d'Christina Thillen.

Am Stade Op Flohr zu Gréiwemaacher stoungene Samschdeg déi national Interclub Championnater um Programm, nodeems se am Mee wéinst dem Reen ofgesot gi waren.

Nom 1 Dag läit bei den Dammen den CSL mat enger Avance vun 10 respektiv 25 Punkte virum CAD an dem CAEG a Féierung.

Bei den Häre féiert den CSL mat 8 respektiv 16 Punkte virum CAB an dem Celtic.

Hei all d'Resultater am Iwwerbléck:

Resultater Interclub Championnater