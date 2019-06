Fir d’fënnefte Kéier scho gouf den Challenge vum Déifferdenger Judo a Jiu Jitsu Club organiséiert.

Wa sech 400 Kanner aus 10 verschiddene Länner zu Déifferdeng Rendez-vous ginn, dann ass den Challenge vun der Stad Déifferdeng am Judo. Dëse Weekend war et nees eng Kéier esouwäit.

Den Tournoi ass all Joer gewuess, esou datt mëttlerweil op 4 Teppecher gläichzäiteg ka gekämpft ginn.

E voll automatiséierten, a selwer entwéckelte Programm suergt dofir, datt et net zu Verspéidunge kënnt. Well 5 Alterskategorië kënnen un den Depart goen, ass eng perfekt Organisatioun an enger familiärer Ambiance wichteg, datt d'Veräiner aus dem Ausland ëmmer nees erëm kommen.

Jee no Alter huet een 2, 3 oder 4 Minutten Zäit säi Géigner mat engem Ippon ze bezwéngen. Och e Waza-ari, en hallwe Punkt kann duergoen, wann d’Zäit ofgelaf ass. Huet nom Oflaf vun der virgeschriwwener Zäit kee vun den 2 Judoka eng Wäertung, geet et soulaang weider bis den Éischten eng krut.

Vill Kanner komme just fir den Dag vum Tournoi selwer op Uewerkuer. Déi meescht awer kommen och fir den Trainingsstage op Lëtzebuerg, deen um Sonndeg zesumme mam Nationaltrainer an eenzelnen auslänneschen Trainere gehale gëtt.

De Kontakt mat Jonken aus anere Länner ass eng wichteg Erfahrung fir d’Weiderentwécklung vun de Judoka.

Dobäi ass opgefall, datt an de Kategorien U9, U11 an U13 d’Lëtzebuerger Participatioun ganz gutt war. An de Kategorien driwwer ass awer nach Sputt no uewen, wat d’Lëtzebuerger Inscriptiounen ugeet. Ma dorunner gëtt zu Déifferdeng ganz staark geschafft an enger weiderer Editioun dierft 2020 näischt am Wee stoen.