Fir déi 12. Kéier konnt sech de Rafael Nadal den Titel mat 6:3, 5:7, 6:1 a 6:1 géint den Dominic Thiem bei de French Open sécheren.

Um Sonndeg gouf d'Finall vun den Hären bei de French Open zu Roland Garros gespillt. An do ass den Éisterräicher Dominic Thiem (ATP-4) op de Spuenier Rafael Nadal (ATP-2) getraff dee quasi Dauergaascht an der Finall vun de French Open ass a bis heihinn dës schonn 11 mol gewonnen huet wat natierlech en absolute Rekord ass.

Béid Spiller koumen gutt an de Match an den Thiem konnt als éischt e Break fir den 3:2 am éischte Saz realiséieren. Dono huet de Nadal awer opgedréint, dem Thiem keng Chance méi gelooss an den éischte Saz mat 6:3 gewonnen.

Den zweete Saz war immens ausgeglach a ganz zum Schluss ass et dem Thiem mat engem Break gelongen dësen mat 5:7 fir sech ze entscheeden.

Den drëtten war dunn eng ganz eesäiteg Ugeleeënheet, de Spuenier huet sengem Géigespiller keng Chance gelooss an um Enn stoung et 6:1.

Och am leschte Saz huet de Nadal de Match dominéiert a gewënnt och dësen mat 6:1.

Dëst ass soumat schonn den 12. Titel fir de Rafael Nadal bei de French Open zu Roland Garros.