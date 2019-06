Op Skulpturen, Fassaden, Dieren, am Wope vun der Stad, op Schratt an Tratt ass de Kinnek vun den Déieren ze gesinn. Do huet eise roude Léif Konkurrenz.

Lviv kënnt vum russesche Wuert „Liew“, dat näischt aneschters, wéi Leif heescht. Och d’Futtballekipp vu Lviv dréit de Spëtznumm: d’Léiwen. Lviv an d’Stad Lëtzebuerg: Parallellen Um Sonndeg de Moien um 8 Auer hu sech 5.000 Leefer a Leeferinnen, a Beweegung gesat, fir um Semi-Marathon deelzehuelen. De Wee féiert duerch déi pittoresk Alstad, déi grad esou wéi eis Festungsmauer an d’Alstad op der Lëscht vun de Weltkulturierwe vun der Unesco stinn. 3 Milliounen Touriste komme Joer vu Joer an dës 800.000 Awunner grouss Stad. Während d’Leefer laanscht déi renomméiert Oprea gelaf sinn, gouf bannendran en éischtklassege Ballet opgefouert. 4 Euro kascht en Entréebilljee. Transportmëttel Am Tram, vermëschen d’Awunner sech mat den Touristen, déi dëst pittoreskt Transportmëttel fir eng originell Visitt vun der Stad benotzen. Iwwerfëllten Trammen a Busse gehéieren zum Alldag. Genau esou wéi d’Stad Lëtzebuerg ënnert ville Besatzunge stoung, gëllt dëst och fir Lviv. Hautdesdaags si mat 6% vun der Populatioun, d’Russen déi mat deem gréisster Auslännerundeel. Dat ass kaum vergläichbar, mat eiser multikultureller Gesellschaft. Lviv ass jiddefalls eng héich interessant Stad, mat engem ganz besonnesche Flair a mat ville sportlechen Aktivitéiten. Links FOTOGALERIE: Andréck vu Lviv