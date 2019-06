Am Grupp B an der EM-Qualifikatioun spillt um 4. Spilldag den Tabellenéischte géint deen Zweeten.

AUDIO: Virschau Lëtzebuerg -Ukrain / Reportage Franky Hippert

Konkret heescht dat Ukrain géint Lëtzebuerg. An der Tabell huet d'Ekipp aus Osteuropa 7 Punkten, d'Rout Léiwen hunn der 4. Dobäi kéint, wat d'Punktzuel ugeet, d'Situatioun esouguer anescht sinn.

Et war am Mäerz, de 25. vun dësem Joer. 1:1 stoung et am Stade Josy Barthel tëscht Lëtzebuerg an der Ukrain, wéi an der allerleschter Sekonn, d'Visiteuren duerch e Selbstgol vum Rodrigues mat deenen 3 Punkten nees heemgefuer sinn. Soss hätten elo béid Natioune 5 Punkten um Kont. De Leandro Barreiro, weess awer, wat um Méindeg op hien a seng Matspiller duerkënnt. Op der enger Säit huet een ee ganz staarke Géigner géigeniwwer stoen, ma op der anerer Säit hat een am Allermatch awer och d'Chance déi dräi Punkten doheem ze behalen, wann een Golchancen eragemaach hätt, sou de Barreiro.

An dann ass jo do och nach den Dossier Moraes. War den ukraineschen Nationalspiller mat brasilianeschen Originne spillberechtegt oder net. D'Fro ass nach net gekläert. Kloer ass awer, datt d'Rout Léiwen nees méi kompakt musse stoen wéi an der lescht. Besonnesch wann ee weess, wéi d'Ukrainer e Freideg Serbien mat 5:0 ausenee geholl hunn. Fir den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz muss seng Ekipp e Méindeg den Owend mat enger gewëssener Aggressivitéit optrieden, kompakt stoen an no bei de Leit sinn.

De Luc Holtz vergläicht d'Ekipp vum Trainer Andrey Shevshenko, esouguer mat Spuenien. Fir den Nationaltrainer ass d'Ukrain den Ament eng vun de beschten Ekippe an Europa, wann net esouguer weltwäit, wat de Kollektiv an dat spillerescht uginn.

An d'Lviv-Arena gi ronn 35.000 Spectateuren eran. D'Ukrainer rechen domat, datt ausverkaaf ass. Op der Pressekonferenz e Sonndeg hat en ukrainesche Journaliste gefrot, ob Lëtzebuerg schonn eng Kéier virun esou vill Leit gespillt hätt. Jo, sot den FLF-Nationaltrainer Luc, Holtz, zum Beispill zu Toulouse géint eng Ekipp, déi elo Weltmeeschter ass, a wou d'Partie an der WM-Qualifikatioun mat engem 0:0 op en Enn gaange war.

D'Partie Ukrain géint Lëtzebuerg kënnt dir natierlech nees um RTL Radio Lëtzebuerg, bei de Kollegen vun der Tëlee um zweete Kanal, an op RTL.lu vun 20.45 Auer u live suivéieren.

Nei Perspektiv fir de Mario Mutsch



AUDIO: Nei Aufgab fir de Mario Mutsch / Reportage Franky Hippert

Ee Mann kritt bei der Futtball-Nationalekipp elo eng nei Perspektiv op dat Ganzt an dat ass de Lëtzebuerger Rekordnationalspiller Mario Mutsch, deen den 2. Juni am Frëndschaftslännermatch géint Madagaskar am Stade Josy Barthel, seng 101. an domat och leschte Selektioun gefeiert huet. De fréiere Profi vun ënnert anerem Metz a St. Gallen, ass elo op d'Säit vum Trainerstaff gewiesselt.