Um zweeten Dag vun der Sportkeele-WM zu Langenfeld an Däitschland konnte sech am Tandem bei den Dammen 2 Lëtzebuerger Koppele fir d'Finall qualifizéieren.

Um zweeten Dag vun der Sportkeele-Weltmeeschterschaft konnt déi Lëtzebuerger Ekipp, no hirem Weltmeeschtertitel um éischten Dag am Team Mixed weiderhin iwwerzeegen.

Op der Dagesuerdnung stoung fir d'éischt emol d'Qualifikatioun bei den Ekippen.

Hei konnten déi Lëtzebuerger Damme sech ouni Problem als Drëtt fir d'Finall qualifizéieren.

Vum éischte Block un huet keen Zweiwel bestanen, dass een Italien géif hannert sech loossen. Als éischt goung d'Melo Doris op den Dill, déi mat gudden 783 Holz ugefaangen huet. Déi aner Dammen d'Stacy Parracho (754), d'Keller Martine (744) an d'Wendy Lutty-Parracho (750) sollte mat hirer Konstanz iwwerzeegen, sou dass um Enn Lëtzebuerg als Drëtten ofgeschloss huet, hannert dem grousse Favorit Däitschland a Brasilien. D'Finall gëtt komplettéiert vun den Dammen aus Frankräich.

Bei den Häre war et laang ee ganz spannenden an enken Duell fir déi 4 Plazen an der Finall. Um Enn hunn d'Lëtzebuerger et awer gepackt a sech fir d'Finall qualifizéiert.

Vir ewech huet Däitschland mam Weltmeeschter Andre Laukmann gespillt an et huet eengemierkt, dass se weise wëllen, wien zu Langenfeld doheem ass. Hie konnt mat 935 Holz direkt een Zeeche setzen. De Lëtzebuerger Gilles Mores konnt um Sonndeg net ganz mathalen, mee mat staarken 855 Holz louch Lëtzebuerg op der drëtter Plaz. Am zweete Block huet de Christopher Zels nogeluecht mat 869 Holz, sou dass een zur Halbzeit op der ugepeilter 4. Plaz louch. Am drëtte Block ass du mam Chris Fuchs eng kleng Virentscheedung gefall, well hie mat 861 Holz d'Konstanz an der Ekipp bestätegt huet an se op déi 2. Plaz no vir bruecht huet. Esou louchen d'Lëtzebuerger bequem 89 Holz virun der 5. Plaz, sou dass den Tom Hoffmann um Enn mat 875 Holz de Sak zougemaach huet an d'Lëtzebuerger niewent Däitschland, der Belsch an den Hollänner an der Finall stinn déi e Freideg gespillt gëtt.

Als läscht Kompetitioun stoung den Tandem vun den Dammen um Programm, wou d'Qualifikatioun fir d'Halleffinall e kloert Zil sollt sinn. Direkt am éischte Block sollten d'Doris Melo an d'Stacy Parracho sech qualifizéieren. Mat 638 Holz hu se direkt eng däitsch an eng franséisch Koppel hannert sech gelooss, sou dass se an den Halleffinallen e Méindeg den Owend stinn.

Am leschte Block woussten d'Koppel Wendy Lutty-Parracho / Mandy Parracho, dass se 557 Holz iwwerspillen missten, fir an d'Halleffinallen anzezéien. Ma och si sollten d'Nerve behalen a sech mat 571 Holz qualifizéieren.

Emotional gouf et um Schluss vum Dag, wou d'Mixed Ekipp d'Goldmedail iwwerreecht krut. "Déi 4 Spiller Chris Fuchs, Gilles Mores, Doris Melo a Mandy Parracho mat den Ersatzspiller Martine Keller a Christopher Zels sti fir eis all um Podium. Jidderee vun eis dierf sech Weltmeeschter nennen, well mir sinn eng staark Ekipp mat ganz vill Teamgeescht an Zesummenhalt, wou jiddwer Eenzelen am Staff an an der ganzer Federatioun säin Undeel huet, dass mir dee Moment hei genéissen dierfen. D'Heemecht ze héieren a matsangen ze kennen, ass fir eis all en emotionale Moment, dee sécher kee vun eis all vergiesse wäert. Elo sinn mer hongereg a gräifen weider un an all Kompetitioun", sou de Chef d'Equipe André Sacha.

E Méindeg geet et da weider mam Dubbel bei den Hären an den Dammen. Am Tandem Mixed trieden dann och déi amtéierend Weltmeeschter Gilles Mores/ Mandy Parracho un, déi och dës Kéier eng Medail uviséieren. Am Tandem bei den Dammen stinn d'Halleffinallen um Programm, wou d'Zil ass op d'mannst eng Lëtzebuerger Koppel an d'Finall ze kréien.