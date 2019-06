Den Ultraleefer Claude Stiefer ass an 72 Stonnen ronderëm d'Land gelaf. En eegenen Challenge awer och fir de gudden Zweck.

An 72 Stonnen 350 Kilometer ze lafen, dat hat de Claude Stiefer sech als Zil gesat an dat huet en och erreecht. Mat sengem Laf huet hien awer och nach eppes aneres erreecht, wéi un déi eege Grenzen ze kommen, säin Nonstop-Laf war fir de gudden Zweck.

Mam Laf huet de Claude, zesumme mat der Aktioun "Gemeng Conter hëlleft" Done fir d'Ile aux Clowns an Les Amis du Gambie gesammelt.

E Mëttwoch um 16 Auer goung et lass zu Conter bei der Sportshal "Um Ewent" bis op Réimech a vun do aus da ronderëm Lëtzebuerg, iwwerall laanscht d'Grenz. D'Arrivée war op den 8. Juni tëscht 18 an 20 Auer gesat, nees zu Conter.

Et war déi éischte Kéier, dass de Claude Stiefer sech dëser Aufgab, respektiv sengem selwer gesate Parcours gestallt huet. Eng vu senge grousse Passioune sinn Ultra-Leef vun iwwer 42 Kilometer. Eemol ronderëm Lëtzebuerg ze lafen, dat war eng Iddi, déi de Claude scho méi laang am Kapp hat an elo realiséiert huet. Dat Ganzt natierlech net ouni vill Preparatioune a villen Trainingsleef.

An der Radio-Emmissioun RTL-Weekend hat de Claude iwwer seng Experienze geschwat, dat Ganzt en direct wärend dem Laf selwer.

AUDIO: 08/06/2019 Weekend Ronn Claude Stiefer

Ma och eng RTL-Ekipp huet hie mat der Kamera begleet. De Reportage gesitt der en Dënschdeg den Owend op RTL Télé Lëtzebuerg.