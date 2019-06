An der Presse-Virschau war vun der serbescher haarder Noss rieds an 2 Deeg duerno vun de staarke Lëtzebuerger.

D’Ukrainer hunn den iwwerzeegenden Optrëtt vun de Lëtzebuerger am Allersmatch nach an de Knache stiechen, wou si an der leschter Minutte gewonnen haten, op eng Feelentscheedung vum Arbitter, an e Selbstgol hin.

An enger anerer Zeitung steet als Titel, dass souwuel géint Serbien a Lëtzebuerg „blo géint giel“ d’Ukrainer nach ëmmer gewonnen hunn, an dass d’Traditioun muss weider liewen.

Op der Foto, waren d’Lëtzebuerger awer a rout, wéi d’Ukrainer 2015 mat 3:0 an der Lviv-Arena gewonnen haten.

D’Zeitunge sinn an ukrainescher Sprooch geschriwwen. Déi eeler Generatioune schwätze béid Sproochen, déi jonk Leit léiere kee russesch méi an der Schoul, mä do steet Englesch um Programm. An der Géigend vu Lviv ass de Bléck no Europa geriicht. Russesch schwätzen, kënnt net gutt un zu Lviv, ausser, eventuell, wann een Tourist ass.

E rout-wäiss-bloe Spadséiergang duerch Lviv

Eis Spiller probéieren d’Stonne virum Match ouni negative Stress doutzeschloen. Sou stoung e Méindeg de Moien e relaxe Spadséiergang duerch d’Alstad um Programm. Ëmmer erëm goufen d’Nationalspiller vun ukrainesche Supporter ugesprach an et goufen Autogramme gefrot.

Dee Grappvoll Lëtzebuerger Supporter wäerten et e Méindeg den Owend awer schwéier kréie géint d’Ukrainer unzekommen, ausser si sinn net esou a Form wéi géint d’Serben. E fréie Gol vun de Lëtzebuerger wier dat Bescht wat kéint passéieren.

Weider Impressioune vu Lviv vum Bern Thill

