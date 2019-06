De Yaremchuk huet an der 6. Minutt fir d'Ukrain den decisive Gol markéiert. E Gol vun de Lëtzebuerger huet den Arbitter fälschlecherweis net ziele gelooss.

Nom 1:1-Remis e Freideg géint Litauen huet d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp och mat 0:1 um Méindeg géint d'Ukrain verluer. D'Rout Léiwen hunn e Méindeg eng gutt Leeschtung gewisen an hätten ee Punkt verdéngt gehat.

An den éischte Minutten hu sech d'Lëtzebuerger géint d'Ukrain nach schwéier gedoen a waren duerch de Gol vum Yaremchuk an der 6. Minutt kal erwëscht ginn. Lues a lues sinn d'Lëtzebuerger dunn awer besser an de Match komm a kruten déi néideg Confiance. An der 38. Minutt hat de Christopher Martins no enger Flank vum Vincent Thill de Ball an de Gol gesat, ma den Arbitter huet Abseits gepaff. Batter fir d'Rout Léiwen, well op de Bill vun der Tëlee war ze gesinn, datt de Martins net am Abseits stoung.

No der Paus war et ee Match op Aenhéicht, woubäi d'Ukrain zum Schluss net méi ganz vill investéiert huet an op Kontere gelauert huet. D'Lëtzebuerger haten déi däitlech besser Chancen an den 1:1 wär verdéngt gewiescht. Deen néidege Gol wollt hinnen awer net geléngen, sou datt een um Enn mat 0:1 verluert huet.

Am zweete Match am Grupp B vun de Lëtzebuerger huet Serbien mat 4:1 géint Litauen gewonnen.

An der Tabell steet d'Ukrain no 4 Spilldeeg un der Spëtzt mat 10 Punkten. Lëtzebuerg ass Zweete mat 4 Punkten, dat punktgläich mat Serbien, déi awer ee Match manner hunn. Portugal huet 2 Punkten um Kont, huet awer och eréischt 2 Matcher gespillt. Litauen huet no 3 Matcher 1 Punkt.

De Resumé vum Match

D'Ekipp vum Luc Holtz huet sech an den éischte Minutte vum Match vun der Ambiance an der Kuliss vun iwwer 30.000 Spectateuren am Stadion zu Lviv veronséchere gelooss. D'Ukrain huet d'Rout Léiwen vun der éischter Sekonn un ënner Drock gesat an den Tempo uginn. An der 6. Minutt sinn d'Lëtzebuerger dann och kal erwëscht ginn an et huet am Gol vum Moris gerabbelt. No enger Flank war de Yaremchuk virum Chanot am Strofraum un de Ball komm an huet dat ronnt Lieder zum 1:0 eragekäppt.

VIDEO: Den 1:0 vun der Ukrain An der 6. Minutt huet de Yaremchuk seng Ekipp mat 1:0 a Féierung bruecht.

No der Féierung huet d'Ukrain weider Drock gemaach an et gouf weider ganz geféierlech Standardsituatioun. D'Lëtzebuerger Nationalekipp konnt awer ee weidere Gol verhënneren an huet sech lues a lues an de Match erageschafft, stounge ëmmer méi kompakt a krut duerch e puer gutt Spillzich Confiance.

An der 31. Minutt hat et du bal eng zweete Kéier am Gol vun de Lëtzebuerger gerabbelt, ma de Ball ass vun der Lat an d'Aus gaangen. An der 36. Minutt hat de Jans d'Chance op 1:1 ze setzen, ma hien ass um ukrainesche Kipper hänke bliwwen. 2 Minutte méi spéit huet de Christopher Martins no enger Flank vum Vincent Thill de Ball an de Gol gesat, ma den Arbitter huet Abseits gepaff. Batter fir Lëtzebuerg, well op de Biller vun der Tëlee ze gesi war, datt de Martins net am Abseits stoung.

Mat der 1:0 Féierung fir d'Ukrain ass et an d'Paus gaangen.

VIDEO: Déi bescht Zeenen aus der 1. Hallschent An der Paus loung d'Ukrain mat 1:0 géint Lëtzebuerg a Féierung.

Nom Téi war et tëscht béiden Ekippen ee Match op Aenhéicht. Op béide Säite gouf et geféierlech Aktiounen. An der 58. Minutt konnt de Pyatov am Gol vun der Ukrain e Fräistouss vum Vincent Thill nach esou just mat enger Parad klären. Sekonne méi spéit huet de Moris in extremis virum Konoplyanka e Gol verhënnert. Den Ausgläich fir d'Lëtzebuerger wär um Enn verdéngt gewiescht, well d'Ukrain zum Schluss net méi vill an de Match investéiert huet an nëmmen nach op ee Konter gelauert huet. D'Lëtzebuerger hunn duerch een offensiivt Spill alles versicht, ma et wollt hinne kee Gol geléngen.

VIDEO: Déi bescht Zeenen aus der 2. Hallschent An der Ukrain huet Lëtzebuerg mat 0:1 verluer.

Déi weider Matcher an der EM-Qualifikatioun vun e Méindeg

Grupp A:

Tschechien - Montenegro 3:0

Bulgarien - Kosovo 2:3

VIDEO: De Resumé vum Grupp A Tschechien huet Montenegro mat 3:0 geklappt a Bulgarien huet géint de Kosovo mat 2:3 de Kierzere gezunn.

Grupp D:

Irland - Gibraltar 2:0

Dänemark - Georgien 5:1

VIDEO: De Resumé vum Grupp D Dänemark huet mat 5:1 géint Georgien gewonnen an Irland huet Gibraltar mat 2:0 geklappt.

Grupp F:

Spuenien - Schweden 3:0

Malta - Rumänien 0:4

Färöer Inselen - Norwegen 0:2

VIDEO: De Resumé vum Grupp F Spuenien huet Schweden mat 3:0 geklappt, Malta war Rumänien 0:4 ënnerleeën an d'Färöer Inselen hu mat 0:2 géint Norwegen verluer.

Grupp G:

Polen - Israel 4:0

VIDEO: Grupp G: Polen - Israel 4:0 Onkommentéiert Bildmaterial.

Lettland - Slowenien 0:5

VIDEO: Grupp G: Lettland - Slowenien 0:5 Onkommentéiert Bildmaterial.

Nord-Mazedonien - Éisträich 1:4