Um drëtten Dag vun der Sportkeeleweltmeeschterschaft zu Langenfeld an Däitschland hu sech e puer Lëtzebuerger fir Finall qualifizéiert.

An den Halleffinallen "Tandem Dammen" hunn d'Doris Melo an d'Stacy Parracho mat 606 Holz de Sprong an d'Finall gepackt. Dem Mandy Parracho mam Wendy Lutty-Parracho hunn 19 Holz gefeelt, fir de Sprong an d'Finall ze packen. E Mëttwoch den Owend um 19 Auer spille Melo/Parracho géint Däitschland a Frankräich ëm d'Medailen.

Am "Tandem Hären" wousst de Chris Fuchs mam Tom Hoffmann mat 763 Holz ze iwwerzeegen an esou huet d'Lëtzebuerger Koppel de Sprong an d'Halleffinall gepackt. Déi bescht 8 hu sech fir déi nächste Ronn qualifizéiert, wat dem Patrick Molitor an dem WM-Debutant Gilles Neiertz mat 632 Holz net gelongen ass.

Am "Team Doppel" hu sech bei den Dammen déi zwou Lëtzebuerger Koppelen a bei den Hären d'Koppel Zels/Hoffmann sech vir d'Véierelsfinall qualifizéiert. Sollte si den nächsten Tour iwwerstoen ass eng Bronzmedail sécher.

Am "Tandem Mixed" steet déi aktuell Weltmeeschter-Koppel Gilles Mores/Mandy Parracho an der Halleffinall. Och Chris Fuchs/Martine Keller hunn den Ticket fir d'Halleffinall geknipst.