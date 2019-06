Déi ukrainesch Leit wësse räichlech wéineg iwwert eist Ländchen.

Si maache grouss Aen, wann een hinnen erkläert, dass Lëtzebuerg manner Awunner huet wéi d’Stad Lviv an dass och nach bal d’Halschent déi auslännesch Nationalitéit huet. Kaum virstelle kënne se sech, dass een an engem Dag, vum Norden bis an de Süden vum Land, mam Vëlo kéint fueren. Si froen dann, wéi dat méiglech ass, dass eis Nationalekipp hinnen d’Liewen esou schwéier mécht an esou e gudde Futtball spillt. Et kann ee Lviv jiddefalls mat engem gewëssen Houfert verloossen an hoffen, dass een iergendwann erëm emol dës fantastesch Ambiance am Stadion däerf erliewen.

© Bern Thill

Weider Impressioune vu Lviv vum Bern Thill

RTL-Artikel: Impressioune vu Lviv (Deel 4): Ukrainesch Press: "déi staark Lëtzebuerger"

RTL-Artikel: Impressioune vu Lviv (Deel 2): 4000 Léiwe géint de roude Léiw

RTL-Artikel: Impressioune vu Lviv (Deel 1): De Stadion zu Lviv

Schwéier Aufgab fir d'Rout Léiwen

RTL-Artikel: EM-Quali.: Lëtzebuerg mat schwéierer Aufgab géint d'Ukrain