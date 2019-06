De Weekend vum 15. a 16. Juni ass déi véierten Editioun vum "LuxOpen G1", am Kalenner vun der Teakwondo-Welt e grousse Rendezvous.

Déi offiziell Competitioun geet e Samschdeg de Moien um 9 Auer un. Hei sinn dann d'Senioren, Männer a Fraen am Asaz. Déi maximal 400 Sportler kënnen a béide Fäll an 8 Kategorien, déi hirem Gewiicht ugepasst sinn, untrieden. Freideg ass schonn d'Registréierung an d'Weie vun de Kampfsportler.

E Sonndeg ass et dann un de Cadeten an de Junioren, och hei nees maximal 400 Sportler, opgedeelt op béid Altersgruppen. An och an dësem Fall si Jongen a Meedercher zougelooss.

Wéi och op de leschten Editioune wäerten an alle Kategorien vill international Taekwondo-Kämpfer untrieden. Dat wuel och, well en als G1 klasséiert ass an esou d'Länner kënne Punkten am Welt-Klassement sammelen, déi wichteg si fir d'Qualifikatioun vun den Olympesche Spiller, wat dozou bäidréit, datt een de Weekend an der Coque Taekwondo um héchsten Niveau ka gesinn.