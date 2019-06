Et wëll een d'Zomm vum leschte Joer iwwerbidden, dat mat Hëllef vun den Ekippen an de Sponsoren.

Den 29. Juni wäert de Futtball-Turnéier vun de Mammejongen organiséiert ginn, dat am Stade Roger Winandy zu Schuller. D'Suen, déi hei gesammelt ginn, si fir de gudden Zweck a ginn u Schrëtt fir Schrëtt gespent.

De Communiqué

Nom groussen Erfolleg vum leschte Joer fënnt dëst Joer déi 2. Editioun vun eisem Charity Cup statt. Dëst Futtballturnéier zu Schuller gëtt organiséiert, fir Suen ze sammelen, déi un d’Schrëtt fir Schrëtt ASBL gespent ginn, déi hirersäits d’Zil hunn, Kanner mat enger ganz schwéierer Behënnerung d’Liewen ze vereinfachen. Gläichzäiteg géinge mir heimat gären op d’Aarbecht vun dëser ASBL opmierksam maachen.

Mat Hëllef vun de sëllechen Ekippen an eise Sponsoren ass et eis lescht Joer gelongen - an dat haaptsächlech duerch den Charity Cup - am ganzen 10.000€ un d’Kanner Wonsch ASBL ze spenden an d’Zil vun dësem Joer ass natierlech do nach eng kéier een drop ze leeën.

Mir wäre fir all Ënnerstëtzung an iergendenger Aart a Weis dankbar fir méi Leit op dëst Turnéier fir de gudden Zweck opmierksam ze maachen a fir am allgemengen eng méi grouss Unzuel u Leit ze erreechen eppes fir de gudden Zweck ze maachen.

Falls et nach Interesséierter ginn fir eng Ekipp unzemellen, da kann een dat gäre maachen wëll et sinn nach e puer Plaze fräi. An der Annexe fannt der de Flyer an de Formulaire mat all den Informatiounen fir sech unzemellen.

Link vun der Veranstaltung op Facebook:

https://www.facebook.com/events/594804621031265/

Link vun eiser Säit op Facebook:

https://www.facebook.com/Mammejongen/?eid=ARDVhWaBLBW4DD2MyNvmDHsKvG1BgcjswONfU0RO-wd1dZxTyl_L1Bttd9i_hg_YmCFx24_Fb4LIqKD6