Um 4.Dag stounge ënnert anerem Kinneksdisziplinnen um Programm mat den Eenzelkompetitiounen.

Bei den Damme waren d'Mandy Parracho an d'Martine Keller um Depart. E bëssen iwwerraschend sollt d'Delegatioun bis zum Schluss ëm d'Qualifikatioun vum Mandy Parracho zidderen, wat kee gudden Dag erwëscht hat. Um Enn sollten seng 832 Holz awer fir d'Halleffinall duergoen. Och d'Martine Keller huet mat 836 Holz de Sprong an déi nächste Ronn gepackt.

D'Mandy Parracho / © Tobias Henke

Bei den Häre war et ganz spannend. De Gilles Mores, deen och net an Toppform ugetrueden ass, koum mat 844 Holz vum Dill. Et war gewosst, dass 5 Männer a de kommende Bléck déi Zuel ënnerspille missten, dass et sollt duergoen. Eréischt am leschte Block, no 16 Spiller, konnt den Drëttplacéierte vun der leschter WM erliichtert Richtung Halleffinall kucken. An dësem ass och den zweete Lëtzebuerger Christopher Zels ugetrueden. Och hien huet sech schwéier gedoen. Hien huet mat de leschte 7 Klatzen 6 Néngter misste spillen, wat hie gepackt huet, fir mat 836 Holz an de nächsten Tour an ze zéien.

De Gilles Mores / © Tobias Henke

"Pour les dernières boules j'ai pensé que je dois jouer des neufs pour le pays et qu'on ne doit surtout pas m'éliminer. Et j'ai délivré, et je suis tout à fait content." sot de Christopher Zels no sengen 120 Werf.

De Christophe Zels / © Tobias Henke

Am Team-Doppel-Damme goufen déi lëtzebuergesch Koppele schonn an der Virronn eliminéiert.

Um spéiden Owend sinn am Team-Doppel-Mixte eis Lëtzebuerger Koppele Patrick Molitor/Stacy Parracho an Christopher Zels/Wendy Lutty-Parracho souverän an d'Véierelsfinallen agezunn.