Um Dënschdeg den Owend gouf et déi lescht 13 Matcher vum éischte Spilldag an der Europameeschterschaft-Qualifikatioun.

Grupp C

Däitschland - Estland 8:0

Et war e richtege Golfestival, wat Däitschland géint Estland virweise konnt. Schonn an der Paus war d'Heemekipp 5:0 vir, datt no Goler vum Reus (10' a 37'), Gnabry (17'), Goretzka (20') a Gündogan (26'). Nom Säitewiessel hunn dann nach eng Kéier de Gnabry (62'), de Werner (79') an de Sané (88') markéiert.

Wäissrussland - Nordirland 0:1

Mc Nair (86')

Grupp E

Aserbaidschan - Slowakei 1:5

D'Slowakei huet sech no enger héijer Victoire déi éischt Plaz an der Grupp geséchert, de Lobotka (8'), de Kucka (27') den Hamsik (30' a 57') esou wéi den Hancko (85') hu fir si getraff. De Sheydaev hat no 28 Minutten den tëschenzäitlechen 1:2 markéiert.

Ungarn - Wales 1:0

Patkai (80')

Grupp H

Albanien - Moldawien 2:0

Cikalleshi (65') a Ramadani (90+2')

Andorra - Frankräich 0:4

Frankräich konnt der Favoritteroll gerecht ginn a schonn an der éischter Hallschent de Sak quasi zoumaachen. Den Mpappé (11'), de Ben Yedder (30') an de Thauvin (45+1') hunn virun der Paus getraff, den Zouma huet no enger Stonn de leschte Gol vun der Partie markéiert.

© AFP

Island - Tierkei 2:1

Island koum gutt an de Match an huet no 21 Minutten duerch den Sigurdsson den 1:0 markéiert. 10 Minutte méi spéit konnt hie souguer nach op 2:0 erhéijen. Den Dorukhan huet an der 40. Minutt den Uschloss markéiert, ma et sollte keng weider Goler falen.

Grupp I

Belsch - Schottland 3:0

D'Belsch huet sech laang géint Schottland schwéier gedoen an de Lukaku konnt si an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent dunn erléisen. Kuerz nom Säitewiessel (58') huet hien da souguer op 2:0 erhéicht. De Schlusspunkt koum da vum De Bruyne an der Nospillzäit vum Match.

Russland - Zypern 1:0

Ionov (38')

Grupp J

Italien - Bosnien-Herzegowina 2:1

Den Dzeko hat Bonien no 32 Minutten a Féierung bruecht, esou datt Italien gefuerdert war. Den Insigne (49') konnt du kuerz no der Paus ausgläichen a 4 Minutte viru Schluss konnt de Verratti fir seng Faarwen de Match dréinen.

Griichenland - Armenien 2:3

Armenien hat de bessere Start an de Match a louch an der Paus 2:0 vir, dat no Goler vum Karapetian (8') a Ghazaryan (32'). No der Paus koum Griichenland duerch de Zeca bäi (54'), ma 20 Minutte méi spéit huet de Barseghyan nees den Ecart vun 2 Goler hiergestallt. Dem Fortounis säi Gol an der 87. Minutt huet um Resultat net méi vill geännert.

Liechtenstein - Finnland 0:2

Pukki (37'), Källman (57')