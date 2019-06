Op der Futtball-WM vun den Dammen a Frankräich, ass den Titelverdeedeger USA senger Favoritteroll méi wéi gerecht ginn.

Dëst mat enger 13-0 Victoire géint Thailand. Mat dëser Mass u Goaler hunn d'Amerikanerinnen de WM-Rekord vun der däitscher Futtball-Nationalequipe op der WM 2007 a China iwwertraff. Deemools haten déi däitsch Dammen am éischte Match géint Argentinien 11-0 gewonnen. De Vizeweltmeeschter Schweden gewënnt do virdrun 2-0 géint Chile.

Den Europameeschter Holland huet sech schwéier gedoen a gewënnt eréischt an der zweeter Minutt vun der Nospillzäit knapp mat 1-0 géint Neiséiland.

Um Mëttwoch sinn déi däitsch Dammen nees am Asaz. An hirem zweete Match op der WM kréien si et mat Spuenien ze dinn. D'Gaaschtland Frankräich spillt um Mëttwoch den Owend géint Norwegen. Scho virdrun trieden Nigeria a Südkorea géinteneen un.