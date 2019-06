En Dënschdeg gouf déi nei Forbes-Lëscht vun de Sportler publizéiert, déi am beschte verdéngen.

D'Forbes-Lëscht gëtt ugefouert vum argentinesche Futtball-Star Lionel Messi, mat engem Verdéngscht vun 112 Milliounen Euro an de leschten 12 Méint. Den argentinesche Futtball-Star war awer a leschter Zäit an d'Schlagzeile geroden, well hien dat spuenescht Finanzamt tëscht 2007 an 2009 ëm 4,1 Milliounen Euro bedrunn hat. En hat dowéinst eng Sursis-Strof vu 15 Méint an eng Geldstrof kritt.

Op Plaz 2 dem Messi säin éiwege Rival de Cristiano Ronaldo mat 109 Milliounen Dollar (ëmgerechent 96 Mio Euro). Och hien hat Problemer mam Finanzamt wéinst Steierhannerzéiung an enger Héicht vu 5,7 Milliounen Euro, dat tëscht 2011 an 2014. Fir hie war et eng Sursis-Strof vun 2 Joer.

Mam Brasilianer Neymar ass hannert dem Ronaldo nach ee Futtballer op der Lëscht, mat 105 Milliounen Dollar (92 Mio Euro).

Eréischt no den 3 éischte Plazen kommen d'Topverdénger vun anere Sportaarten, nämlech de mexikanesche Boxer Canelo Alvarez virum Schwäizer Tennisprofi Roger Federer. Och an den Top Ten d'US-Footballprofie Russell Wilson an Aaron Rodgers, sou wéi d'Basket-Stare LeBron James, Stephen Curry a Kevin Durant.

Eenzeg Damm an den Top 100 ass iwwregens d'US-Amerikanerin Serena Williams, op Plaz 63 , mat eppes iwwer 29 Milliounen Dollar, also 25,6 Milliounen Euro.