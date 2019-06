Nodeems schonns aner wichteg Spiller ewéi de Ryan Klapp, de Mehdi Kirch an den Tom Laterza d'Fola verlooss hunn, geet elo och de Samir Hadji.

Wuel deen Transfert, dee bis heihinner am meeschte wéidoen dierft. Den 29 Joer ale Buteur war am Joer 2012 aus dem Marokko bei d'Escher Fola gewiesselt a konnt zanterhier an 217 Partien 129 Goler markéieren. An der Saison 2018/2019 koum hien op 23 Goler bei 25 Asätz a war domat dee beschte Buteur an der ganzer BGL Ligue. An der Belsch ënnerschreift hien e Kontrakt vun 2 Joer mat enger Optioun op nach ee Joer, dat huet Virton op hirem Site offiziell matgedeelt.

Wat Virton ugeet, ass et deen nächsten Toppspiller aus der BGL Ligue, dee bei de belschen Zweetligist wiesselt, dat nodeems jo schonns de Lëtzebuerger Nationalspiller Kevin Malget vum F91 Diddeleng, de Marwane Benamra vu Munneref an de Filip Bojic vu Péiteng Virton engagéiert goufen. Och den Erfollegstrainer vum F91 Diddeleng, den Dino Toppmöller geet jo op Virton.