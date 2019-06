Zu Zenica a Bosnien-Herzegowina huet den Athlet e Mëttwoch 21,29 Meter realiséiert an domat och de Meeting gewonnen.

D'Norm fir d'Olympesch Spiller läit bei 21,10 m, ze realiséieren tëscht dem 1. Mee 2019 an dem 29. Juni 2020.

Mat 21 Meter an 29 Zentimeter huet de Bob Bertemes sech also qualifizéiert fir d'Olympesch Spiller dat anert Joer zu Tokio, ausserdeem bedeit dës Wäit en neien nationale Rekord an d'Victoire zu Zenica, virum Filip Mihaljevic (21,03) a Mesud Pezer (20,89).

Déi aner Essaie vum Bob Bertemes waren 20,90 an 20,78 Meter a louchen iwwer de Performancen op de Spiller vun de klenge Länner.

Déi nei Beschtwäit vum Lëtzebuerger ass déi 14.-bescht op der Welt an déi véiertbescht an Europa, déi dëst Joer bis elo dobaussen (outdoor) realiséiert gouf.