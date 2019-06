E Mëttwoch goufen 3 Medaile geséchert: Am Team Dubbel Männer an Team Dubbel Mixte ass et op d'mannst Bronz, Bronz dann och an der Finall Tandem Dammen.

Um Mëttwoch Moie stoungen d'Véierelsfinallen am Team Dubbel Männer um Programm. An do sollten d'Lëtzebuerger Tom Hoffmann a Christopher Zels mat 848 Holz ganz souverän an d'Halleffinall anzéien. Domadder ass op d'mannst Bronz geséchert.

"Mir sinn natierlech frou, mä d'Faarf gefält mir nach net ganz. Dofir gräifen mir an den Halleffinallen nach eemol un", esou den Tom Hoffmann, dee sech ganz op déi Halleffinall fokusséiert, déi en Donneschdeg um 17 Auer gespillt gëtt.

An der zweeter Disziplin vum Dag goung et gutt fir d'Lëtzebuerger Ekippe weider. Am Team Dubbel Mixte ass och Bronz geséchert, nodeems de Christopher Zels mam Stacy Parracho de Sprong an Halleffinall gepackt huet. Fir de Patrick Molitor an d'Wendy Lutty-Parracho sollt et net duergoen. Um Enn komme si op déi 7. Plaz.

An der Halleffinall vum Tandem Häre koumen de Chris Fuchs an den Tom Hoffmann op déi onglécklech 5. Plaz, wat net duergaangen ass, fir an d'Finall ze kommen.

Christopher Zels

Als lescht Kompetitioun vum Dag stoung d'Finall am Tandem Dammen um Programm. Hei war am Virfeld gewosst, dass et ganz schwéier géif ginn, op de Podium ze kommen. Och wann d'Doris Melo an d'Stacy Parracho no der éischter Bunn op der 4. Plaz louchen, konnte si sech steigeren. No der zweeter Bunn koume si nach emol un Däitschland erun, mä dës gutt Phas konnte si net bis zum Schluss halen. Um Enn ass eng Bronzmedail erausgesprongen. De Weltmeeschter- a Vizeweltmeeschtertitel ginn an dëser Disziplin un Däitschland.

"Mat vill Asaz hunn d'Doris an d'Stacy et fäerdegbruecht, eng super Leeschtung mat enger Bronzmedail ze belounen", sot de Coach Bargagna Alberto no der Finall.

En Donneschdeg stinn d'Halleffinallen am Hären- an Dammen-Eenzel um Programm. "Eis Hären an Damme sinn alleguer capabel, an d'Finall ze kommen. D'Loft ass allerdéngs dënn an all Feeler gëtt bestrooft. Et gëllt konzentréiert un déi Saach erunzegoen ... nëmmen dann ass alles dran!", sou de Härecoach Jemp Schnorbus.

"Mat 3 gesécherte Medailen um Mëttwoch ass d'Moral an der Ekipp nach emol geklommen. Fir den Ament si mir mat de Resultater zefridden. Vläicht kënnt nach déi eng oder aner Medail dobäi", sot den Delegatiounschef Sacha André, deen e ganz positive Fazit vum Mëttwoch zitt.