Bei der Sportkeele-Weltmeeschterschaft an Däitschland sti fir d'éischte Kéier zwee Lëtzebuerger Hären an der Finall.

En Donneschdeg de Moien hu sech op der Sportkeele-WM de Gilles Mores an de Christopher Zels fir d'Finall am Eenzel qualifizéiert. Dëst ass eng Première, well nach ni 2 Lëtzebuerger an enger Eenzel-Finall stoungen. Do spillen déi zwee Lëtzebuerger géint déi béid Däitsch Christian Junk an den aktuelle Weltmeeschter André Laukmann.

AUDIO: Extrait Christopher Zels

De Gilles Mores huet bis zum Schluss missen zidderen, d'Erliichterung war dofir grouss, datt et fir d'Finall duergaangen ass.

AUDIO: Extrait Gilles Mores

Bei den Dammen huet d'Martine Keller souverän de Sprong an d'Finall gepackt. Domadder hat si selwer awer net gerechent.

AUDIO: Extrait Martine Keller

Déi zweet Lëtzebuergerin, Mandy Parracho, huet missen op en Neits ofwaarden, wéi d'Konkurrenz sech aus Brasilien an Holland géif schloen. Um Enn sollt et op 8 Keelen net duergaangen.