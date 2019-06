D'Kanadier hu sech am 6. Match vun der Best-of-Seven-Serie géint den Titelverdeedeger Golden State Warriors mat 114 op 110 duerchgesat.

Toronto huet d'Final-Serie um Enn mat 4-2 gewonnen. Fir d'Raptors ass et den éischte Championstitel an hirer 24 Joer laanger Teamgeschicht. Et ass och déi éischte Kéier an der Geschicht vun der nordamerikanescher Profiliga, dass eng Ekipp aus Kanada Champion an der NBA gëtt.