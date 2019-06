De Leandro Bareiro an de Florian Bohnert erwaarden och een Derby. Mainz muss nämlech um Betzenberg géint Kaiserslautern untrieden.

D'Saison 2018/2019 ass kaum op en Enn gaangen, scho steet déi nächst virun der Dier. E Samschdeg den Owend gouf an Däitschland déi éischte Ronn vun der Coupe ausgeloust.

E grousst Lous huet Energie Cottbus aus der 3. Liga gezunn, si kréien et nämlech mam Titelverdeedeger Bayern München ze dinn. Borussia Dortmund kritt et mat Uerdingen ze dinn. Beim KFC spillt mëttlerweil de fréiere BVB-Profi Kevin Großkreuz.

Da kënnt et an der 1. Ronn awer och zu e puer Derbyen: Kaiserslautern kritt et mat Mainz, der Ekipp vum Leandro Bareiro an dem Florian Bohnert, ze dinn, VfB Lübeck huet St. Pauli op Besuch a Waldhof Mannheim mam Lëtzebuerger Maurice Deville kritt et mat Eintracht Frankfurt ze dinn. Donieft spillt de Karlsruher SC mam Dirk Carlson géint Hannover 96.

Déi éischt Ronn vum DFB-Pokal ass vum 9. bis den 12. August. Déi zweete Ronn gëtt den 29. an den 30. Oktober gespillt. D'Aachtelsfinalle sinn de 4. a 5. Februar 2020, d'Véierelsfinallen den 3. a 4. Mäerz 2020, Halleffinallen den 21. an 22. Abrëll 2020 an d'Finall ass den 23. Mee 2020 zu Berlin.

De Iwwerbléck vun de Partien

SSV Ulm - 1. FC Heidenheim

1. FC Magdeburg - SC Freiburg

VfL Osnabrück - RB Leipzig

Wacker Nordhausen - Erzgebirge Aue

VfB Eichstätt - Hertha BSC Berlin

VfB Lübeck - FC St. Pauli

SC Verl - FC Augsburg

FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg

Viktoria Berlin - Arminia Bielefeld

SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04

1. FC Saarbrücken - Jahn Regensburg

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln

FC Oberneuland - Darmstadt 98

MSV Duisburg - Greuther Fürth

Karlsruher SC - Hannover 96

Energie Cottbus - FC Bayern München

KSV Baunatal - VfL Bochum

FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf

TuS Dassendorf - Dynamo Dresden

Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen

Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

Chemnitzer FC - Hamburger SV

SV Sandhausen - Borussia Mönchengladbach

KFC Uerdingen - Borussia Dortmund

SV Atlas Delmenhorst - Werder Bremen

Hallescher FC - VfL Wolfsburg

SV Rödinghausen - SC Paderborn

1. FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05

VfB Germania Halberstadt - 1. FC Union Berlin

FSV Salmrohr - Holstein Kiel

Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim