Bei den Hären huet sech zu Réimech de Lukasz Wojt ganz souverän d'Victoire geséchert a bei den Damme war d'Imogen Simmonds déi Bescht.

Beim Ironman Région Moselle 70.3 stoungen e Sonndeg 1,9 Kilometer Schwammen, 90 Kilometer Vëlofueren an 21 Kilometer Lafen um Programm.

Bei den Hären huet de Lukasz Wojt d'Course dominéiert. De fréiere Schwëmmer aus Däitschland war als Éischten aus dem Waasser geklommen an hat e Virsprong vun 1 Minutt a 40 Sekonnen op seng Konkurrenten mat op de Vëlo geholl. Hei huet de Wojt seng Avance weider ausgebaut an dat op iwwer 5 Minutten op e Grupp vu 6 Leit (Goetstouwers, Diederen, Reichel, Brons, Reitmayr, Kueng). Och um ofschléissende Lafparcours huet hie sech net méi afänke gelooss an um Enn mat enger Zäit vun 3 Stonnen 49 Minutten a 5 Sekonne kloer gewonnen. Als Zweeten ass den Hollänner Bas Diederen op 2 Minutten an 48 Sekonnen. Um Podium steet nach de Belsch Stenn Goetstouwers op 3 Minutten an 38 Sekonnen.

Fir d'Lëtzebuerger ass et um Sonndeg ëm de Championstitel iwwert d'Laangdistanz gaangen. De Claude Lucas konnt sech dësen Titel eng éischte Kéier souverän sécheren. Hien hat iwwer 6 Minutte Virsprong op den Dani Papi. Um Podium steet nach de Christian Weyland.

Bei den Damme war d'Schwäizerin Imogen Simmonds déi Bescht. Si ass no 4 Stonnen 11 Minutten an 30 Sekonnen iwwert d'Arrivée gelaf. Mat engem Réckstand vu 7 Minutten an 20 Sekonnen ass déi Däitsch Svenja Thoes déi Zweet ginn. Um Podium steet nach d'Belsch Alexandra Tondeur op 9 Minutten an 18 Sekonnen.

Bei de Lëtzebuerger Damme geet de Championstitel un d'Sophie Margue. Si huet sech virum Anja Dziadek an dem Danièle Flammang duerchgesat.

Top10 vun den Hären

1 Wojt, Lukasz (GER) 03:08:18

2 Diederen, Bas (NED) +04:25

3 Goetstouwers, Stenn (BEL) +04:42

4 Reichel, Horst (GER) +05:12

5 Reitmayr, Paul (AUT) +05:26

6 Vandendriessche, Kenneth (BEL) +06:56

7 Kueng, Manuel (SUI) +07:55

8 Fontana, Matteo (ITA) +08:39

9 Brons, Milan (NED) +08:41

10 Breuer, David (GER) +12:10

Top10 vun den Dammen

1 Imogen Simmonds (SUI) 04:11:30

2 Svenja Thoes (GER) +07:20

3 Alexandra Tondeur +9:18

4 Bianca Steurer (AUT) +10:30

5 Corina Hengartner (SUI) +13:47

6 Anne-Lena Pohl (GER) +16:55

7 Justine Mathieux (FRA) +20:36

8 Laura Zimmermann (GER) +22:55

9 Jana Uderstadt (GER) +23:44

10 Natascha Schmitt (GER) +29:31