Grouss a Kleng haten d'Chance sech virum Publikum ze weisen.

D'Championnat an der rhythmescher Gymnastik steet zu Lëtzebuerg deels op wackelege Féiss. Et kënnen nämlech net fir all Alterskategorien am Ekippe-Championnat organiséiert ginn, well net genuch Kandidatinnen do sinn. Dat gëllt fir d'Haaptkategorie Senior. Dat huet sécher domat ze dinn, dass déi rhythmesch Gymnastik eng jonk Disziplin zu Lëtzebuerg ass, an dat Ganzt nach am Opbau ass, och wann et am individuelle Resultater op héijem Niveau gëtt.

Den Ekippeconcours ass schonn en héijen Usproch: Et muss een als Eenzelen a senge Beweegungen, a senger Technik korrekt sinn, a gläichzäiteg muss een eng Groupechoreografie respektéieren. Bäll, Reefer, Rubanen oder Keele ginn an d’Luucht gehäit an hin an hir. Verfeelt e Gerät säin Ziel , dann ass et un de Jugen fir de Bläistëft ze zécken, respektiv den Tablet.

All d'Turnerinnen, déi am Ekippe-championnat ugetruede sinn, hu manner wéi 14 Joer, well duerno geet am Turnen d’Seniorkategorie un.