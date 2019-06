Bei der Futtball-WM vun den Dammen sinn England, Holland, Kanada, USA a Schweden schonn no 2 Matcher fir d'Aachtelsfinallen qualifizéiert.

No 2 Spilldeeg si schonn direkt e puer Ekippen sécher fir d'Aachtelsfinallen qualifizéiert sinn.

Am Grupp D sinn et d'Englännerinnen déi mat 6 Punkten eng vun den éischten 2 Plazen sécher hunn.

Am Grupp E si souguer déi 2 Ekippen bekannt déi weider sinn, just d'Reiefolge muss tëscht Holland a Kanada nach gekläert ginn an déi treffen um leschte Spilldag openeen.

An och am Grupp F ass et de nämmlechte Fall. Do sinn d'Favoritten aus Schweden an den USA mat 6 Punkten qualifizéiert. Um leschte Spilldag gëtt dann och hei am direkte Vergläich decidéiert ween den 1. gëtt.

Den Iwwerbléck vun de Resultater vum 2. Spilldag an der Gruppephas

Grupp A:

Nigeria - Südkorea 2:0 (1:0)

Frankräich - Norwegen 2:1 (0:0)

Grupp B:

Däitschland - Spuenien 1:0 (0:0)

Südafrika - China 0:1 (0:1)

Grupp C:

Australien - Brasilien 3:2 (0:2)

Jamaika - Italien 0:5 (0:2)

Grupp D:

Japan - Schottland 2:1 (2:0)

England - Argentinien 1:0 (0:0)

Grupp E:

Holland - Kamerun 3:1 (1:1)

Kanada - Neuseeland 2:0 (0:0)

Grupp F:

Schweden - Thailand 5:1 (3:0)

USA - Chile 3:0 (3:0)

Den Iwwerbléck vun de Resultater vum 1. Spilldag an der Gruppephas

Grupp A:

Frankräich - Südkorea 4:0 (3:0)

Norwegen - Nigeria 3:0 (3:0)

Grupp B:

Däitschland - China 1:0 (0:0)

Spuenien - Südafrika 3:1 (0:1)

Grupp C:

Australien - Italien 1:2 (1:0)

Brasilien - Jamaika 3:0 (1:0)

Grupp D:

England - Schottland 2:1 (2:0)

Argentinien - Japan 0:0 (0:0)

Grupp E:

Kanada - Kamerun 1:0 (1:0)

Neiséiland - Holland 0:1 (0:0)

Grupp F:

Chile - Schweden 0:2 (0:0)

USA - Thailand 13:0 (3:0)