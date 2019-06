En Dënschdeg de Moien ass zu Nyon an der Schwäiz bei der Uefa d'Plaidoirie vum Appell am Dossier ronderëm den ukraineschen Nationalspiller Junior Moraes.

D'Fro ass, war de Futtballspiller mat brasilianeschen Originnen an den Europameeschterschaftsqualifikatiounspartien am Mäerz géint Portugal a géint Lëtzebuerg spillberechtegt oder net. An éischter Instanz krut d'Ukrain Recht.

AUDIO: Appell bei der Uefa/Reportage Franky Hippert

Bei engem Natiounewiessel mussen am Futtball eng Rei Konditiounen erfëllt ginn. Eng dovun ass, datt ee 5 Joer hannerteneen an deem neie Land muss gelieft hunn. Genee dat ass elo de Streitpunkt tëscht op där enger Säit der Ukrain, an op där anerer Säit Portugal a Lëtzebuerg. De Junior Moraes gouf 2017 nämlech vun Dynamo Kiew a China ausgeléint. Domat huet den 32 Joer ale Stiermer just 4 Joer an 8 Méint an der Ukrain gelieft. An éischter Instanz huet d'Gericht vun der Uefa awer fonnt, datt d'Ukrain en règle wär. Portugal a Lëtzebuerg sinn an Appell gaangen. En Dënschdeg ginn déi verschidde Parteien dann nees gehéiert.

Den FLF-President Paul Philipp betount, dass d'FLF zwee Juristen op d'Plaz schécken. Déi aner zwou Parteie wäerten awer wuel och mat Juristen op d'Plaz kommen.

Wann da Lëtzebuerg an och Portugal och an der zweeter Instanz bei der Uefa net Recht kréichen, besteet d'Méiglechkeet, fir bei dat internationaalt Sportsgeriicht, den TAS, zu Lausanne ze goen.

Experten am Sportsrecht ginn dovun aus, datt wann een och nach net virun den Instanzen vun der Uefa Recht kréich, aus wei enge Grënn och ëmmer, datt dat awer da spéitstens beim TAS zu Lausanne de Fall wär.