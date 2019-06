Vum 20. bis 23. Juni sinn nees déi traditionell Réiser Päerdsdeeg. Et ass schonns déi 27. Kéier, wou dëst Turnéier organiséiert gëtt.

Traditionell am Juni stinn zu Lëtzebuerg d’Réiser Päerdsdeeg am Sportskalenner.

Bei dëser Editioun handelt et sech net wéi an deene leschte Joren ëm een CSI***-Turnéier, mee ëm een CSI**. Fir dës Ännerung ginn et verschidde Grënn. Een dovunner ass, datt et komplizéiert war mam Datum an dofir huet een d'Decisioun geholl, fir een CSI**-Turnéier ze organiséieren. Doduerch kënnen och nach méi Lëtzebuerger Reider deelhuelen a sech presentéieren, sou den Organisateur a President vun der Reitsport-Federatioun, François Thiry.

Am Ganzen huelen 100 Reider aus 16 verschidde Natiounen un de Réiser Päerdsdeeg deel. Dobäi kommen dann nach 250 Päerd.

VIDEO: Réiser Päerdsdeeg: 100 Reider aus 16 Natiounen Um Donneschdeg hunn d'Päerdsdeeg zu Réiser um Herchesfeld ugefaangen. Et ass schonns déi 27. Kéier, wou dëst Turnéier organiséiert gëtt.

Um Donneschdeg ass et mam Sprange vun de Young Horses lassgaangen. Beim éischte Präis, wou d'Päerd 6 Joer hunn, huet de Fransous Aymeric Bray op sengem Päerd Dubai de Riverland gewonnen. Bescht Lëtzebuergerin gouf d'Yola Schartz op der 5. Plaz. An och beim 2. Sprange vun de Young Horses konnt den Aymeric Bray sech duerchsetzen. Hei koum d'Noemie Goergen als beschte Lëtzebuergerin op déi 9. Plaz.

1. Dag vun der Réiser Päerdsdeeg 2019 (20.6.19)

E Sonndeg ass dann den Highlight vum Turnéier, de grousse Präis vu Lëtzebuerg, deen um 15.30 Auer ufänkt.

All Informatiounen zu de Réiser Päerdsdeeg mat de Live-Resultater fannt Dir och op der Säit vun jumping.lu.

FOTOGALERIEN: Iwwerbléck vun alle Galerië vun de leschte Joren

Programm

Friday, 21st of June

9h00 CSI YH 6 y / 120 cm

10h30 CSI YH 7 / 125 cm

12h00 CSI** / 130 cm

15h00 CSI** / 145 cm

18h00 CSI** / 120 cm

Saturday, 22nd of June

9h00 CSI** / 120 cm

12h00 CSI** / 135 cm

15h00 CSI** / 140 cm

17h00 CSI** / SIX BARRES

Sunday, 23rd of June

9h00 CSI YH / 125 cm

10h30 CSI YH / 130 cm

12h00 CSI** / 125 cm

14h30 JUMP & BIKE

15h30 CSI** / 145 cm