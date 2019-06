Wéi franséisch Medien en Dënschdeg de Moie mellen, ass de Michel Platini festgeholl ginn.

Hannergrond wieren Ermëttlunge wéinst der ëmstriddener Decisioun, fir d'Weltmeeschterschaft 2022 am Katar auszedroen. Am Joer 2010 war de Platini un dëser Decisioun bedeelegt. Wéi et heescht, hätt hie sech virun där Decisioun mam kataresche Vertrieder Mohamed Bin Hammam getraff. De Katar gëtt zanter Jore wéinst senge Verstéiss géint d'Mënscherechter an dem Ëmgang mat Homosexualitéit kritiséiert.

Den 63 Joer ale fréiere Futtballer wier den Ament op engem Police-Büro zu Nanterres an der Géigend vu Paräis.

De Platini war vun 2007 bis 2015 President vun der Europäescher Futtball-Unioun. Viru véier Joer war hien du vun der Ethikkommissioun vun der Fifa suspendéiert ginn, 2016 ass hie selwer zeréckgetrueden.