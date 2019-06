Mat engem Uerteel ass an den nächsten 2 bis 3 Wochen ze rechnen.

Et ass ee „raisonnablement optimiste“ sot de Maître Jean-Jacques Schonckert, Vizepresident vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun am RTL-Interview, no 3 Stonne Seance virum Appellsgeriicht vun der UEFA, der europäescher Futtball-Unioun.

Et geet jo ëm d'Fro, ob den ukraineschen Nationalspiller Junior Moraes, deen an der Europameeschterschaftsqualifikatioun am Mäerz géint Lëtzebuerg a Portugal agesat gouf, spillberechtegt war oder net. An éischter Instanz krut d'Ukrain Recht. Bei engem Natiounewiessel muss ee 5 Joer hannerteneen an deem neie Land gewunnt hunn. De Stiermer mat brasilianeschen Originnen huet awer just 4 Joer an 8 Méint an der Ukrain gelieft, éiert hie fir 4 Méint a China ausgeléint gouf.

An zweeter Instanz, war haut och e Vertrieder vun der FIFA, der internationaler Fussballfederatioun am Appell dobäi, an dee Mann huet kloer gesot, datt d'FIFA-Reglement net géif respektéiert ginn, an deemno de Standpunkt vu Lëtzebuerg a Portugal dee richtege wär, esou de Maître Schonckert.

AUDIO: Maître Jean-Jacques Schonckert iwwer Appell bei der UEFA

D'Chance sinn also duerchaus do, datt d'Rout Léiwen déi 3 Punkten aus der Partie kréien, déi de 25. Mäerz am Stade Josy Barthel onglécklech mat 1-2 verluer gaange war.

Mat engem Uerteel ass an den nächsten 2 bis 3 Wochen ze rechnen.